Trump e Putin si vedranno a Ferragosto in Alaska

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si vedranno venerdì 15 agosto in Alaska per discutere di un possibile accordo per concludere la guerra in Ucraina, ha annunciato Trump dopo un paio di giorni di indiscrezioni e attese sull’incontro. «Ce ne riprenderemo alcuni, e ne scambieremo altri», ha detto Trump anticipando l’intenzione di convincere l’Ucraina a cedere alcuni territori alla Russia, che diede inizio alla guerra nel 2022 invadendo le regioni orientali ucraine.

Sarà il primo incontro tra Putin e un presidente statunitense dal giugno del 2021, prima dell’invasione, quando fu Joe Biden a vedere il presidente russo in Svizzera. E sarà il primo incontro tra Putin e Trump dal giugno del 2019, quando si videro al G20 di Osaka in Giappone. «Ci sarà qualche scambio di territori per entrambi, ma ne parleremo poi più avanti» ha detto Trump commentando l’incontro di Ferragosto mentre ospitava il summit di pace tra i leader di Armenia e Azerbaijan alla Casa Bianca. L’incontro in Alaska è stato confermato anche dall’agenzia di stampa russa Tass, ma non si sa ancora in che città si terrà.

Le parole di Trump suggeriscono che sia fiducioso sia di convincere l’Ucraina a cedere alcuni dei suoi territori alla Russia in cambio di un accordo di pace, sia di poter gestire Putin in un incontro di persona e di poter ottenere da lui l’impegno a interrompere l’invasione. E per Putin vedere Trump in un contesto ufficiale è già a suo modo una vittoria, dopo mesi di isolamento internazionale da parte degli altri leader dei paesi della NATO.

Ma l’assenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky rende possibile che gli Stati Uniti assicurino alla Russia delle concessioni che poi l’Ucraina non sarà disposta ad accettare, come una qualsiasi cessione territoriale, che è anche vietata dalla costituzione ucraina.

Sarà anche la prima volta di Putin sul suolo statunitense da quasi un decennio. Su di lui c’è dal marzo del 2023 un mandato di arresto della Corte penale internazionale, a cui però gli Stati Uniti non aderiscono. Il mandato avrebbe reso molto complicato tenere l’incontro nella maggior parte degli altri paesi, compresa l’Italia, che ciononostante era stata proposta per ospitarlo nei giorni scorsi, ipotesi che era stata poi rapidamente accantonata.