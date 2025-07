Almeno tre persone sono morte in un incidente ferroviario in Germania

Almeno tre persone sono morte in un incidente ferroviario vicino a Riedlingen, nel sud ovest della Germania. Un treno passeggeri è uscito dai binari in un tratto che attraversava un bosco: non si sa ancora quante persone siano morte e cosa abbia causato l’incidente. Ci sono anche diverse persone ferite, non è chiaro quante. A bordo del treno c’erano un centinaio di persone.

Le immagini disponibili mostrano almeno un vagone ribaltato. In quella zona c’era appena stato un temporale e sul luogo dell’incidente erano caduti degli alberi. Sul posto sono arrivati i servizi d’emergenza, che stanno svolgendo le prime operazioni di soccorso. Il treno era un regionale della Deutsche Bahn, l’azienda pubblica di trasporto ferroviario (l’equivalente tedesco di Trenitalia).