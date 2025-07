Ci sono stati nuovi spari tra i soldati in una zona contesa al confine tra Thailandia e Cambogia, dopo settimane di tensione

Nelle prime ore di giovedì mattina soldati thailandesi e cambogiani hanno iniziato a sparare contro le rispettive postazioni in una zona contesa al confine tra i due paesi, vicino a un antico tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom e per la Cambogia Tamone Thom. L’esercito della Thailandia ha detto che tre persone thailandesi sono state ferite, e non è chiaro se lo scambio di colpi d’arma da fuoco sia ancora in corso. Entrambe le parti si sono accusate a vicenda di aver sparato per prime. Dopo gli spari, l’ambasciata della Thailandia in Cambogia ha detto a tutti i cittadini thailandesi di lasciare il paese.

Thailandia e Cambogia sono separate da un confine di circa 820 chilometri, che attraversa diverse zone contese. Lo scorso 28 maggio i soldati cambogiani e thailandesi avevano cominciato a spararsi nel cosiddetto “Triangolo di Smeraldo”, una di queste aree, e un soldato cambogiano era stato ucciso. Da allora i due eserciti si sono accusati reciprocamente di aver iniziato a sparare per primi e i rispettivi governi stanno prendendo provvedimenti. Mercoledì per esempio la Thailandia ha richiamato il proprio ambasciatore in Cambogia, dopo l’esplosione di una mina che aveva ferito un soldato thailandese lungo il confine.

