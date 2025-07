La Corte Costituzionale thailandese ha sospeso la prima ministra

Martedì la Corte Costituzionale della Thailandia ha sospeso la prima ministra Paetongtarn Shinawatra, in carica da un anno, per via di una telefonata ritenuta poco appropriata avuta nelle scorse settimane con l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen, e fatta trapelare da quest’ultimo. Nella telefonata Paetongtarn discuteva di una crisi territoriale in corso con la Cambogia con un atteggiamento molto deferente verso Hun Sen, motivo per cui le opposizioni ne avevano chiesto le dimissioni.

La Corte ha fatto sapere di aver accolto un reclamo presentato da 36 senatori, che avevano accusato la prima ministra di violazioni etiche. Paetongtarn ha 15 giorni per testimoniare in sua difesa, durante i quali la Corte continuerà a indagare sulla vicenda per decidere se rimuoverla definitivamente dall’incarico.

La Cambogia e la Thailandia condividono un confine di circa 820 chilometri, che in alcune zone è conteso. Questa disputa esiste da oltre un secolo e parte da una mappa del 1907 con cui la Francia, che occupò come potenza coloniale la Cambogia fino al 1953, tracciò per la prima volta il confine fra i due paesi (la Thailandia sostiene che la mappa non sia vincolante oggi). Nelle ultime settimane ci sono stati scontri a fuoco nell’area di confine chiamata dai thailandesi “Triangolo di Smeraldo”, un piccolo pezzo di terra dove si incontrano Thailandia, Cambogia e Laos. È uno dei vari punti di confine che sia Thailandia sia Cambogia rivendicano come appartenente ai loro territori. Lo scorso 28 maggio i soldati cambogiani e thailandesi avevano iniziato a spararsi contro dalle postazioni dove erano stanziati sul confine, e un soldato cambogiano era stato ucciso.

Pochi giorni dopo era trapelato l’audio di una conversazione sulla crisi avvenuta fra Paetongtarn Shinawatra e Hun Sen, che aveva governato la Cambogia per quarant’anni prima di cedere il posto a suo figlio Hun Manet nel 2023. Oggi Hun Sen è presidente del Senato cambogiano e ancora una figura importantissima nella politica del paese.

Nella chiamata di 17 minuti Paetongtarn (che ha 38 anni) ha un atteggiamento molto deferente nei confronti di Hun (che ne ha 72): lo chiama «zio» e promette di «prendersi cura» delle sue necessità. In un altro momento è sembrata voler screditare l’operato di un comandante dell’esercito thailandese che si stava occupando dei problemi al confine, dicendo che lui «voleva solo sembrare figo e diceva cose che non sono utili». La famiglia di Paetongtarn e quella degli Hun sono legate da decenni, al punto che Hun Sen e il padre di Paetongtarn, l’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, si considerano come fratelli.

Paetongtarn ha giustificato la telefonata dicendo che si trattava di una «tecnica di negoziazione», ma l’opinione pubblica l’ha molto criticata, sostenendo che non avesse potere e credibilità negoziale con la Cambogia. In seguito il Bhumjaithai, il secondo più grande partito che sostiene il governo di Paetongtarn, era uscito dalla coalizione.

