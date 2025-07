La Columbia University pagherà una multa da 200 milioni di dollari all’amministrazione Trump

La Columbia University di New York ha accettato di patteggiare con l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump: pagherà una multa da 200 milioni di dollari in tre anni per chiudere il caso in cui il governo l’accusa di non aver fatto abbastanza per tutelare gli studenti ebraici durante le proteste pro Palestina della primavera del 2024. In cambio, il governo ripristinerà la maggior parte dei circa 400 milioni di dollari in finanziamenti per la ricerca che aveva bloccato lo scorso marzo.

Da mesi l’amministrazione Trump sta mettendo pressione su varie università per influenzare le loro attività e avvicinarle alla propria linea politica, minacciando in caso contrario di tagliare fondi per miliardi di dollari. La motivazione principale è che queste università non avrebbero fatto abbastanza per evitare episodi di antisemitismo nei campus durante le proteste contro la guerra nella Striscia di Gaza. In realtà la destra statunitense ha da anni problemi con le università e il mondo accademico, per varie ragioni politiche e culturali: le accuse di antisemitismo sono solo una piccola della questione.

Le proteste erano comunque finite al centro di un ampio e polarizzato dibattito su antisemitismo, islamofoba e libertà d’espressione, anche per via del fatto che vari studenti ebrei avevano detto di aver subìto molestie sulla base della loro etnia. Alla Columbia University le proteste erano state particolarmente intense: erano durate settimane, gli studenti avevano marciato nel campus a nord di Manhattan cantando slogan pro Palestina e poi avevano occupato la Hamilton Hall, uno degli edifici più noti dell’università. Tra le altre cose era stata annullata la cerimonia di consegna dei diplomi.

Nella campagna di minacce dell’amministrazione Trump sono state coinvolte anche altre università molto prestigiose, tra cui Harvard, che lo scorso aprile era stata la prima a respingere le richieste di Trump: il governo ha bloccato fondi per circa 2 miliardi di dollari, e Harvard ha fatto causa all’amministrazione accusandola di comportamenti anticostituzionali.

La Columbia invece aveva già ceduto alle richieste di Trump, e a fine marzo aveva annunciato nuove regole che tra le altre cose riducono la possibilità degli studenti di protestare, vietano a chi manifesta di usare le mascherine per proteggere la propria identità e consentono l’ingresso nel campus di agenti di polizia che hanno il potere di arrestare gli studenti. Mercoledì la Columbia ha anche espulso o arrestato decine di studenti che lo scorso maggio aveva partecipato a un’altra occupazione e manifestazione a sostegno della popolazione palestinese.