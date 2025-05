Decine di manifestanti pro-Palestina sono stati arrestati a New York per aver occupato la biblioteca della Columbia University

Mercoledì sera più di 70 manifestanti pro-Palestina sono stati arrestati dalla polizia di New York perché avevano occupato brevemente una parte della principale biblioteca della Columbia University. Nelle ore precedenti c’era stata una grossa manifestazione nel campus dell’università in sostegno della Palestina: alcuni di loro erano entrati nella Butler Library, la più grande biblioteca del campus, e avevano organizzato un sit-in di protesta per chiedere all’università di smettere di dare fondi ad attività che i manifestanti sostengono appoggino Israele e l’invasione della Striscia di Gaza. Dopo poco la polizia ha fatto irruzione nella biblioteca, arrestando i manifestanti.

– Leggi anche: La resa della Columbia