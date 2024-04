Nella notte tra lunedì e martedì un gruppo di manifestanti ha occupato un edificio della Columbia University, una prestigiosa università di Manhattan (New York) dove da giorni sono in corso intense proteste contro la guerra nella Striscia di Gaza e il ruolo del governo statunitense, che sostiene fortemente Israele. I manifestanti hanno marciato nel campus cantando slogan a favore della popolazione palestinese e hanno poi occupato la Hamilton Hall, uno degli edifici più noti dell’università. Martedì mattina l’ateneo ha confermato l’occupazione e ha chiesto agli studenti di evitare di andare fisicamente in università.

Molti dei manifestanti avevano il volto coperto e indossavano occhiali protettivi, guanti e maschere. Verso mezzanotte e mezza alcuni hanno formato un cordone fuori dalla Hamilton Hall, mentre altri barricavano dall’interno gli ingressi con sedie e mobili, per bloccare l’accesso alle forze dell’ordine. Un manifestante ha rotto con un martello la vetrata di una porta. La polizia non può entrare nell’università senza il permesso dell’amministrazione, ma fuori dall’università erano presenti alcuni agenti.

I manifestanti hanno appeso fuori dall’edificio uno striscione con la scritta “Hind’s Hall”, in onore di Hind Rajab, una bambina di sei anni uccisa nella Striscia di Gaza durante i combattimenti. All’interno dell’edificio ci sarebbe una decina di studenti, secondo uno studente rimasto anonimo che si trova lì ed è stato citato da Politico.

La Hamilton Hall non è nuova alle proteste studentesche. L’edificio fu inaugurato nel 1907, e nel 1968 fu occupato da alcuni manifestanti che protestavano contro la guerra in Vietnam e alcune politiche dell’università considerate razziste e discriminatorie nei confronti degli afroamericani. Gli studenti si barricarono all’interno dell’istituto, impedendo al preside Henry S. Coleman di uscire dal suo ufficio per una notte. Proteste simili ci sono state, per vari motivi, anche nel 1972, nel 1985 e nel 1992.

Da due settimane alcuni studenti stanno occupando con delle tende il cortile principale della Columbia, come forma di protesta. Lunedì l’amministrazione dell’università aveva dato loro qualche ora di tempo per decidere se lasciare l’accampamento o subire forti azioni disciplinari, tra cui la sospensione, un provvedimento che implica un accesso limitato agli edifici universitari. Gli studenti hanno però votato per continuare l’occupazione e alcuni sono stati sospesi, non è chiaro quanti.

L’occupazione del cortile è problematica anche perché il 15 maggio, tra circa due settimane, proprio lì dovrebbe svolgersi il commencement, una sorta di grande cerimonia di laurea a cui partecipano tutti gli studenti indossando le toghe e il tocco, il tradizionale cappello di forma quadrata.

Oltre che alla Columbia, le proteste contro la guerra a Gaza sono in corso in molte altre università statunitensi, e centinaia di manifestanti sono stati arrestati.