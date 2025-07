Cosa sappiamo sull’uomo che ha investito le persone fuori da un locale a Los Angeles

La polizia di Los Angeles ritiene che l’uomo alla guida dell’auto che nella notte tra venerdì e sabato ha investito la folla fuori da un locale abbia agito in modo intenzionale. È stato identificato come Fernando Ramirez, 29 anni, ed è stato arrestato con l’accusa di aggressione armata. L’investimento è avvenuto verso le 2 di notte ora locale (le 11 di sabato in Italia) all’incrocio tra Santa Monica Boulevard e North Vermont Avenue, una zona molto frequentata: 30 persone sono state ferite, di cui sette in modo grave.

La polizia ha detto che poco prima dell’investimento Ramirez era stato cacciato dal locale perché stava litigando con alcuni clienti. Non è ancora del tutto chiaro come siano andate le cose, ma secondo la polizia Ramirez era cosciente mentre era alla guida dell’auto: a un certo punto è salito sul marciapiede, ha colpito un banchetto di street food e poi si è schiantato contro un lampione, investendo e urtando decine di persone che erano nelle vicinanze. Non si sa perché l’abbia fatto.

Quando la macchina si è fermata un gruppo di persone ha tirato fuori Ramirez e lo ha aggredito, mentre sul posto arrivava la polizia. La situazione era molto caotica: alcuni video circolati online mostrano persone per terra, sanguinanti e spaventate. A un certo punto qualcuno nella folla ha sparato a Ramirez sui glutei: l’uomo è stato medicato e portato in ospedale, dove ha subìto un’operazione chirurgica ed è in condizioni stabili. La persona che ha sparato è subito scappata e non è ancora stata identificata.

Nel locale in questione, il Vermont Hollywood, era da poco finita una serata di musica reggaeton e hip-hop che di solito attira un pubblico prevalentemente latinoamericano. Molte persone si erano radunate all’uscita, alcune in attesa di mangiare qualcosa al chioschetto di tacos fuori dal locale che è stato colpito dall’auto.