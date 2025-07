Una persona a bordo di un’auto ha investito un gruppo di persone a Los Angeles: ci sono almeno 20 feriti, alcuni gravi

Una persona a bordo di un’auto ha investito un gruppo di persone nella zona est di Hollywood, uno dei quartieri più famosi di Los Angeles, negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro cosa sia successo: non sappiamo se l’investimento sia stato intenzionale o un incidente, né quante persone fossero a bordo dell’auto o presenti nella zona in quel momento. Il dipartimento dei Vigili del fuoco dice che almeno 20 persone sono state ferite, più della metà in modo grave e quattro o cinque di queste sono in condizioni critiche. L’investimento è avvenuto alle 2 di notte locali (le 11 in Italia) in Santa Monica Boulevard, un lungo e trafficato viale della città, nonché uno dei più frequentati per la vita notturna.