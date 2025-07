Quindi ora che succede con UniCredit, Banco BPM e il governo?

Negli ultimi giorni ci sono stati alcuni sviluppi importanti sull’operazione con cui UniCredit vorrebbe comprare Banco BPM, la più osservata del cosiddetto “risiko bancario”, l’espressione con cui ci si riferisce al complesso e continuo flusso di acquisizioni e fusioni nel settore finanziario con l’obiettivo di creare gruppi sempre più grandi. L’operazione è molto seguita per la sua portata economica, visto che coinvolge due tra gli istituti più rilevanti in Italia e in Europa, ma è importante anche perché avrebbe ricadute concrete su cose che riguardano tutti, come il costo dei conti correnti o dei mutui, e soprattutto per ragioni politiche.

C’è infatti un ingombrante coinvolgimento del governo, che per motivi perlopiù politici ha criticato e tentato di ostacolare in ogni modo l’acquisizione fin dall’inizio. È arrivato persino a usare il golden power, cioè lo strumento con cui la presidenza del Consiglio può condizionare o addirittura bloccare alcune operazioni di mercato: ed è proprio su questo utilizzo – reputato una forzatura della legge da parte di molti – che ci sono le ultime novità rilevanti per la tenuta dell’operazione.

Nel fine settimana sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del TAR del Lazio, il tribunale amministrativo di primo grado a cui si era rivolta UniCredit per fare ricorso contro la decisione del governo di usare il golden power: il governo aveva infatti chiesto a UniCredit di soddisfare alcune rigide condizioni per poter procedere all’acquisizione, condizioni che secondo il management della banca avrebbero reso l’operazione non più redditizia.

Le richieste del governo non hanno precedenti: il golden power è infatti previsto per limitare le influenze straniere su settori considerati cruciali per l’economia e la sicurezza del paese e, anche se nel corso del tempo ha cambiato ambiti di applicazione, non era mai stato usato per condizionare un’operazione tra società italiane.

Le motivazioni date dal governo sono sempre apparse perlopiù pretestuose, e come detto sono il risultato di valutazioni del tutto politiche: alcune legate alla precisa agenda del governo sulle questioni bancarie; altre legate al fatto che Banco BPM è una banca nella quale la Lega ha forti interessi: è molto radicata in Lombardia, e quindi il partito ritiene che se cambiasse la proprietà questo legame con il territorio e con la politica verrebbe meno.

La sentenza del TAR è andata solo in parte a vantaggio del governo.

Il TAR ha infatti accolto solo una parte del ricorso di UniCredit, con una sentenza piuttosto ambigua che ha dichiarato illegittime solo alcune condizioni poste dal governo. Ha quindi lasciato spazio a diverse interpretazioni, facendo contenti un po’ tutti: UniCredit, il governo, e anche Banco BPM.

UniCredit ha dimostrato che effettivamente c’erano alcune forzature nel provvedimento del governo, cioè in un DPCM di aprile che ora è decaduto e che dovrà essere riscritto; il governo ha dimostrato la legittimità anche solo parziale della sua decisione di ricorrere al golden power; e infine Banco BPM, che non vuole essere comprata da UniCredit, è favorita da tutta questa confusione.

Lunedì si è aggiunta un’altra notizia. Si è saputo cioè dell’esistenza di una valutazione preliminare e non positiva per il governo da parte della Commissione Europea, l’istituzione a cui spetta stabilire in ultima istanza se effettivamente il golden power è usato o meno con criterio: il golden power è infatti uno strumento che limita le operazioni di mercato e che ha effetti concreti sulla concorrenza, una delle materie di competenza esclusiva dell’Unione Europea. La Commissione, proprio in virtù di questa sua prerogativa, aveva peraltro già dato il suo via libera a UniCredit per comprare Banco BPM. UniCredit aveva ottenuto anche l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, competente di valutarne l’impatto sul sistema bancario e finanziario.

Le acquisizioni tra banche possono sembrare una questione lontana e prettamente finanziaria, ma non è così, ed è per questo che sono così osservate e regolate. Dietro al “risiko bancario” – che può apparire come una lotta di potere in cui o si compra o si è comprati – ci sono logiche in realtà anche molto concrete, che riguardano la capacità delle banche di operare in un contesto sempre più competitivo, in cui gli istituti stanno cercando di unirsi per diventare sempre più grandi e riuscire ad affrontare la crescente internazionalizzazione dei mercati finanziari e l’avanzamento della tecnologia. Sono due tendenze che richiedono strutture solide, in grado di garantire ingenti investimenti senza scaricarne troppo il costo sui clienti: dalla concorrenza nel settore e dalla dimensione degli istituti dipende per esempio la capacità di offrire conti correnti a costo zero, carte di credito a canoni irrisori, mutui a tassi vantaggiosi, e così via.

Il coinvolgimento di due banche così grandi rende tutto ancora più rilevante e in grado di influenzare l’intero mercato: UniCredit è la seconda banca italiana per capitalizzazione di mercato, cioè per valore di tutte le sue azioni in circolazione, e Banco BPM è la quinta. L’unione tra le due creerebbe il primo gruppo italiano, superando Intesa Sanpaolo, l’attuale leader di mercato poco sopra UniCredit. È per questo che la questione della concorrenza nel settore bancario è così delicata e soggetta al rigido controllo delle istituzioni europee, soprattutto in questo caso.

Già nelle scorse settimane alcune indiscrezioni pubblicate da Bloomberg avevano fatto intendere che la Commissione avesse diverse perplessità sulla decisione del governo italiano su UniCredit. Solo lunedì – probabilmente per aspettare il pronunciamento del TAR – un portavoce le ha confermate, dicendo che la Commissione ha inviato una lettera al governo italiano in cui chiede alcuni chiarimenti sulla base di una valutazione ancora preliminare che fa presupporre che il golden power è stato attivato in violazione delle regole europee. La lettera è molto dura e dettagliata: è lunga 55 pagine ed è stata pubblicata martedì da Repubblica.

La Commissione ha ripercorso le tappe dell’operazione, e ha riassunto anche le interlocuzioni che ci sono state fin qui tra i suoi funzionari e il governo italiano, a cui aveva già chiesto alcuni chiarimenti che però non sono stati reputati sufficienti.

La lettera smonta una per una le motivazioni secondo cui l’operazione sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale: secondo quanto ricostruito, il governo avrebbe difeso la decisione sostenendo tra le altre cose che il risparmio e i soldi gestiti da Banco BPM e dalle sue società controllate sarebbero una questione strategica per il paese e per la sua sicurezza. Ha sostenuto anche che con l’acquisizione finirebbero sotto una banca portatrice di interessi stranieri, con una retorica molto usata da diversi membri del governo che dicono che UniCredit è una banca straniera.

È un’interpretazione infondata, smentita dalla stessa Commissione, sia perché UniCredit è una banca che paga le tasse in Italia e segue l’ordinamento italiano (il cui presidente è peraltro Pier Carlo Padoan, un ex ministro, e il cui amministratore delegato Andrea Orcel è italiano), sia perché gli azionisti esteri non hanno partecipazioni tale da influenzarne il controllo. La Commissione ha ricordato che il maggiore azionista straniero di UniCredit ha una quota di solo il 7,4 per cento delle azioni ed è la banca d’investimento americana BlackRock, che peraltro è anche il secondo azionista di Banco Bpm. È una motivazione del tutto «irrilevante» secondo la Commissione.

I funzionari europei hanno dato 20 giorni di tempo per ottenere una risposta, dopo i quali fornirà una valutazione vincolante sulla base delle informazioni ricevute: nella lettera ha ribadito più volte che per il momento la valutazione non è positiva. Il governo italiano ha detto «che con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti», ribadendo però che le sue motivazioni sono state già ritenute «legittime dai giudici amministrativi», cioè dal TAR. Non è chiaro cosa succederà ora, ma mentre la sentenza del TAR era abbastanza positiva per entrambe le parti, la valutazione della Commissione sposta ora il vantaggio più verso UniCredit.

Il governo dovrà in ogni caso riscrivere il DPCM oggetto di sentenza del TAR e della eventuale valutazione negativa della Commissione e, secondo fonti sentite dal Post, starebbe puntando a non far decadere l’intero decreto ma ad aggiustarlo anche tramite provvedimenti collegati, in modo che agli occhi dell’opinione pubblica non sembri una retromarcia troppo evidente.

UniCredit, che in questi mesi ha fatto una grossa battaglia contro il governo, ha ora dalla sua parte una sentenza del TAR parzialmente a suo favore e i dubbi della Commissione Europea. Non è chiaro come però potrà andare avanti: l’Offerta Pubblica di Scambio – cioè è una delle modalità con cui si comprano le società quotate in borsa e quindi le banche – scade il 23 luglio, tra pochi giorni.

È possibile che visto il grande caos giuridico potrà chiedere una proroga, ma una condizione di incertezza di questo tipo non è l’ideale: l’Offerta Pubblica di Scambio prevede infatti che gli azionisti di Banco Bpm scelgano in autonomia se aderire o meno alle condizioni di UniCredit, e con questa confusione la scelta non è facile.

Proprio per queste ragioni la Consob, l’autorità italiana che vigila sui mercati finanziari, aveva già sospeso per un mese l’Offerta. L’amministratore delegato di UniCredit ha detto diverse volte che, se anche questa Offerta dovesse decadere, niente impedisce loro di presentarne un’altra. UniCredit nel frattempo è impegnata anche in un’altra disputa, con un altro governo: quello tedesco, che si oppone all’acquisizione di una quota rilevante di UniCredit in Commerzbank, importante banca tedesca partecipata dallo stesso governo.

