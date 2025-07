Il TAR del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da UniCredit contro le condizioni imposte dal governo per l’acquisizione di Banco BPM

Sabato il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da Unicredit contro le prescrizioni imposte dal governo italiano per l’acquisizione di Banco BPM. Le condizioni sono legate all’esercizio del cosiddetto golden power, lo strumento con cui in casi eccezionali la presidenza del Consiglio può di fatto condizionare o addirittura vietare un’operazione di mercato.

I punti accolti dal TAR riguardano due condizioni che il governo aveva imposto a UniCredit per completare l’operazione. La prima prevedeva che, per cinque anni, UniCredit mantenesse invariato il rapporto tra prestiti concessi e depositi raccolti in Italia (il cosiddetto rapporto impieghi/depositi), per garantire un adeguato livello di credito a famiglie e imprese. Il TAR ha ritenuto che imporre questo vincolo per un periodo così lungo non fosse proporzionato al rischio temuto dal governo, e cioè che UniCredit, una volta completata l’operazione, applichi a Banco BPM un rapporto più basso tra impieghi e depositi.

La seconda vietava tagli agli investimenti in grandi opere pubbliche: anche in questo caso il TAR ha accolto il ricorso perché il vincolo era senza limiti temporali e incideva troppo sulle decisioni aziendali della banca. Il governo dovrà quindi riformulare entrambe le condizioni, tenendo conto delle osservazioni dei giudici.

Il TAR ha ritenuto invece legittime le altre due condizioni imposte dal governo, ossia mantenere il livello attuale degli investimenti italiani gestiti tramite Anima Holding, una società di gestione del risparmio di cui Banco BPM è uno dei principali azionisti, e la cessazione di tutte le attività di UniCredit in Russia.

L’acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit è una delle operazioni più importanti e osservate del cosiddetto “risiko bancario”, cioè quel grande fermento di acquisizioni e fusioni tra banche di cui si è parlato molto negli ultimi mesi: l’unione delle due banche creerebbe infatti il primo gruppo bancario italiano per capitalizzazione, cioè per valore complessivo delle azioni.

