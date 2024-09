Unicredit vuole prendersi la banca tedesca Commerzbank

Lunedì Unicredit, la seconda banca italiana, ha annunciato di aver sottoscritto in borsa l’11,5 per cento delle azioni di Commerzbank, importante banca tedesca e sua diretta concorrente sul mercato europeo. La sottoscrizione è un impegno ad acquistare quelle azioni, che sono state bloccate: Unicredit ha precisato che l’acquisto sarà finalizzato solo al momento dell’approvazione da parte delle autorità europee competenti delle questioni finanziarie e di concorrenza, a cui ha chiesto la possibilità di arrivare fino al 29,9 per cento del capitale di Commerzbank.

Solo due settimane fa Unicredit aveva comprato già un primo 9 per cento delle azioni, e con quest’ultima mossa arriverebbe a detenere quasi il 21 per cento del capitale della banca tedesca, diventandone prima azionista: è una quota che con i valori odierni di borsa vale circa 3,9 miliardi di euro.

È un’operazione molto rilevante per il mercato bancario europeo, che coinvolge due tra le più grandi banche del continente e centinaia di migliaia di posti di lavoro: va inserita nell’ambito della crescente necessità di consolidamento da parte del settore, che prevede la creazione di gruppi sempre più grandi per competere sui mercati finanziari internazionali (è quello che i giornali italiani chiamano il “risiko bancario”). La decisione di Unicredit tra l’altro è in contrasto con il governo tedesco, che da giorni esprime nervosismo per l’espansione apparentemente ostile del gruppo italiano nel settore bancario della Germania.

Il governo tedesco è infatti direttamente coinvolto nell’operazione: Unicredit aveva ottenuto parte del primo pacchetto proprio grazie alla vendita di una parte della partecipazione del governo tedesco in Commerzbank, che ne era primo azionista con il 16 per cento. Lo Stato tedesco è nel capitale della banca dai tempi della crisi finanziaria del 2008/2009, quando intervenne per salvarla: da allora sta gradualmente vendendo le sue azioni per uscire del tutto dal capitale.

Due settimane fa il governo ne aveva messo in vendita il 4,5 per cento, e Unicredit era riuscito a comprarlo grazie a un’offerta più alta degli altri possibili acquirenti, pari a circa 700 milioni di euro. Contestualmente la banca aveva comprato in borsa un altro 4,5 per cento, il che le aveva fatto ottenere una partecipazione del 9 per cento, solo di poco inferiore a quella residua del governo (scesa intorno al 12). In quella occasione Unicredit disse anche di essere interessata a una quota ancora più ampia.

Questa mossa ha creato una certa irritazione nel governo tedesco, che non aveva previsto le intenzioni più ambiziose di Unicredit. L’operazione è diventata dunque un caso politico in Germania: il governo, che già non gode di buona popolarità, è accusato dai suoi oppositori di non aver difeso gli interessi economici della Germania. Anche i Verdi, uno dei partiti al governo, sostengono che non dovesse proprio essere permesso a una banca concorrente così grossa di puntare un istituto così importante per il paese.

Il governo tedesco nel frattempo ha avviato un’indagine interna volta a verificare la correttezza dell’operazione e allo stesso tempo venerdì ha deciso di sospendere del tutto la vendita della sua partecipazione. Il governo italiano per ora ne è rimasto fuori: il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il fine settimana ha detto che il governo sta seguendo la vicenda ma «quando si tratta di scelte nel mondo privato non tocca allo Stato intervenire».