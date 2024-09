Unicredit ha comprato il 9 per cento della banca tedesca Commerzbank

Unicredit, la seconda banca italiana per dimensione dopo Intesa Sanpaolo, ha comprato il 9 per cento delle azioni di Commerzbank, importante banca in Germania e diretta concorrente di Unicredit sul mercato tedesco. Ha comprato metà della quota dal governo tedesco, che ha deciso di ridurre la sua partecipazione dal 16,5 per cento al 12, e metà invece direttamente sui mercati finanziari. Non è noto l’investimento complessivo di Unicredit: il governo tedesco ha detto che riceverà circa 700 milioni di euro; non si sa invece a quanto sia stato acquistato il resto delle azioni.

La decisione va inserita nell’ambito della crescente necessità di consolidamento da parte del settore bancario italiano ed europeo, che prevede la creazione di gruppi sempre più grandi per competere sui mercati finanziari internazionali (è quello che i giornali italiani chiamano il “risiko bancario”). Unicredit possiede già una banca tedesca, la HypoVereinsbank, con sede a Monaco, e la partecipazione in Commerzbank le consente di avere accesso a un’ulteriore quota di mercato: Unicredit ha già detto che sottoporrà alle autorità europee le richieste necessarie per comprare altre azioni di Commerzbank, in modo da ottenere in futuro una quota ancora più rilevante.