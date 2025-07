37 persone sono state uccise in scontri tra beduini e drusi a Suwayda, nel sud della Siria

L’Osservatorio siriano per i diritti umani, ong con sede nel Regno Unito che segue da anni quello che succede in Siria, ha detto che negli ultimi giorni almeno 37 persone sono state uccise nel corso di scontri tra membri della comunità drusa e della comunità beduina a Suwayda, nel sud del paese.

I drusi sono una minoranza religiosa non musulmana che accoglie nella propria dottrina elementi dell’islam, dell’ebraismo, dell’induismo e del cristianesimo. Ci sono drusi anche in Libano e Israele; in Siria sono circa 500mila e sono concentrati soprattutto nella regione meridionale di Suwayda. I beduini sono invece una tribù nomade, che pratica l’Islam sunnita (la religione prevalente in Siria), diffusa in diversi paesi del Nordafrica e della penisola araba. Il ministero dell’Interno siriano ha detto che le violenze sono state il risultato di scontri armati scoppiati tra gruppi locali: delle persone uccise 27 sono druse e 10 beduine.

Da quando è finito il regime del dittatore Bashar al Assad, il nuovo governo del presidente ad interim Ahmad al Sharaa, del gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham, ha in più occasioni detto di voler essere garante delle minoranze del paese, tra cui quella drusa. I drusi però si sono spesso detti preoccupati di non essere abbastanza protetti da parte del nuovo governo da possibili attacchi settari.

