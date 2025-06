Cos’è successo sabato sera ai voli in Nord Italia

Sabato sera per circa due ore un guasto ai radar dell’aeroporto di Milano Linate ha spinto le autorità che si occupano di controllo del traffico aereo a bloccare a terra tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e a far deviare quelli in transito o in arrivo. Ci sono stati disagi per migliaia di persone.

L’Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo che ha deciso il blocco, ha fatto sapere che il problema è stato dovuto a un malfunzionamento nella trasmissione dei dati dai centri radar – che monitorano gli aerei in volo in un certo settore – al centro di controllo Enav di Linate, l’aeroporto cittadino di Milano, che coordina i voli in tutto il Nord-Ovest d’Italia. I disagi maggiori ci sono stati fra le 20:30 e le 22:15, ma sono proseguiti per tutta la notte.

Le cause del guasto sono ancora poco chiare: teoricamente ci dovrebbero essere dei meccanismi di emergenza che garantiscono il funzionamento regolare delle apparecchiature anche in caso di problemi. Un incidente simile avvenne a Linate il 20 ottobre: in quel caso però il problema fu con il software che gestiva il traffico, e i sistemi di riserva consentirono comunque una circolazione limitata.

I più importanti fra gli aeroporti interessati sono stati quelli di Milano (Linate e Malpensa), Bergamo, Torino e Genova, ma anche quelli delle zone circostanti. Diversi aerei che non sono potuti atterrare negli aeroporti del Nord-Ovest sono stati mandati in Veneto o in altre regioni, causando di conseguenza ulteriori ritardi e disagi in quegli aeroporti.

Anche quando è stata ripristinata la funzionalità del sistema di controllo i voli non sono partiti immediatamente: molti passeggeri erano stati fatti scendere e hanno dovuto essere imbarcati nuovamente, mentre in alcuni casi gli equipaggi avevano superato il limite di ore di lavoro consentito per legge.

Oltre a quello di Linate in Italia ci sono altri tre centri di controllo d’area (questo è il loro nome tecnico) che coordinano il traffico aereo sopra l’Italia: quello di Padova per il Nord-Est, quello di Roma Ciampino per il Centro e le Isole e quello di Brindisi per il Sud.

