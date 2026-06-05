Sempre più persone straniere vogliono un matrimonio italiano

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Da venerdì a domenica una parte della città di Bagheria, vicino a Palermo, sarà bloccata per ospitare la festa di matrimonio della nota cantante inglese Dua Lipa e dell’attore inglese Callum Turner. La festa durerà tre giorni: comincerà a Palermo e proseguirà a Bagheria nella prestigiosa villa Valguarnera, dove sono state girate le serie tv L’arte della gioia e Il Gattopardo.

Quello di Dua Lipa è solo l’ultimo di una serie di matrimoni di persone famose non italiane che negli ultimi anni sono stati organizzati in Italia. L’anno scorso il fondatore di Amazon Jeff Bezos aveva festeggiato il matrimonio con l’ex giornalista Lauren Sánchez a Venezia, in un evento che aveva attirato molta attenzione e diverse polemiche. Nello stesso anno l’influencer miliardaria Becca Bloom si era sposata sul lago di Como. Prima ancora, nel 2022, Kourtney Kardashian aveva sposato il batterista dei Blink-182 Travis Barker a Portofino, seguendo la sorella Kim che nel 2014 aveva sposato Kanye West a Firenze. Questa tendenza però non riguarda solo le celebrità.

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Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone straniere che vengono in Italia per festeggiare il proprio matrimonio. Secondo i dati raccolti e analizzati dal Centro Studi Turistici di Firenze, tra il 2024 e il 2025 c’è stato un aumento del 9,8 per cento delle coppie straniere che hanno deciso di sposarsi in Italia: sono circa 16.700 matrimoni, un record, per un fatturato di 1,1 miliardi di euro. Si tratta perlopiù di visitatori statunitensi (circa il 30 per cento), ma molti sono anche inglesi e tedeschi.

La maggior parte delle persone si sposa nel paese da cui proviene o in cui risiede e poi si sposta in Italia per il ricevimento, organizzandolo come farebbe con una vacanza. Chi invece decide di sposarsi con un rito civile o in chiesa deve avere un nulla osta rilasciato dal paese di provenienza che attesti che non ci sono impedimenti al matrimonio.

Per molto tempo le destinazioni più richieste sono state la Toscana e le località affacciate sui laghi del Nord, oltre a città come Venezia, Roma e Firenze. Da qualche tempo gli addetti ai lavori hanno notato che i clienti stanno cercando di organizzare matrimoni più intimi e in posti meno inflazionati e più suggestivi, preferendo per esempio piccoli borghi, tenute di campagna e proprietà private lontane dai centri più affollati.

Lynn Easton, proprietaria di un’agenzia che organizza matrimoni di lusso, ha detto al New York Times che fino a una decina di anni fa la maggior parte delle richieste che riceveva erano per matrimoni sul lago di Como, mentre adesso: «tutti vogliono che il loro matrimonio sia unico e diverso dagli altri». Easton per esempio ha raccontato che un suo cliente stava valutando di sposarsi sulle Dolomiti, una località insolita per un matrimonio.

Ultimamente la Sicilia è diventata una regione molto richiesta. La cantante Madonna nel 2022 ha festeggiato il suo compleanno a Noto. Nel 2024 invece la cantante Charli xcx ha festeggiato il suo matrimonio con George Daniel, il batterista del gruppo 1975, alla tonnara di Scopello, in provincia di Trapani.

Pearl van den Ende, la wedding planner di Charli xcx, aveva detto che la Sicilia «sembra più selvaggia e meno raffinata rispetto alla Costiera amalfitana» e che le persone in Sicilia sono molto «ospitali e amano le feste». Van den Ende aveva poi aggiunto che in posti come Palermo «le persone escono in piazza dalla mattina presto mangiando, bevendo e divertendosi» e che questo approccio tipico della cultura locale creava il giusto contesto per un matrimonio.

Secondo Ema Giangrieco, una wedding planner italo-americana che lavora nel settore dal 2015, la forte spinta della Sicilia è avvenuta a partire dalla messa in onda della serie tv White Lotus la cui seconda stagione, del 2022, era ambientata in un lussuoso albergo di Taormina: «Sono le grandi produzioni cinematografiche che attirano il pubblico internazionale». L’erede di una famiglia milionaria australiana Jonny Ingham e l’influencer Rey Vakili nel 2024 si sono sposati a Taormina scegliendo proprio l’hotel Four Seasons, dove è stato girato White Lotus, per i festeggiamenti del matrimonio.

L’idea del “matrimonio italiano” comunque esiste da tempo nell’immaginario internazionale. Nella maggior parte dei casi chi sceglie di festeggiare il proprio matrimonio in Italia non lo fa per ragioni familiari o personali particolari, ma per il suo patrimonio artistico, i paesaggi e l’immagine di esclusività associata ad alcune delle località italiane più note.

L’Italia inoltre combina alcuni elementi particolarmente ricercati per questo tipo di eventi: grande disponibilità di ville storiche e palazzi immersi nella natura, una cucina apprezzata internazionalmente, paesaggi variegati e distanze relativamente ridotte tra molte delle principali destinazioni turistiche. Un matrimonio può così diventare l’occasione per un viaggio più ampio che comprende città d’arte, località di mare e di campagna. Inoltre l’Italia è lo stato con il maggior numero di strutture ricettive in Europa, cosa che rende più facile organizzare eventi con molte persone.

Spesso chi organizza un matrimonio lontano dal luogo in cui abita non ha tempo né la possibilità di fare dei sopralluoghi prima, per questo circa la metà delle persone straniere che scelgono di sposarsi in Italia assume una wedding planner che gestisca tutti gli aspetti logistici e organizzativi. In Italia ci sono molte wedding planner che organizzano i cosiddetti “destination wedding” – come vengono chiamati in generale i matrimoni lontani da casa – e lavorano esclusivamente con clienti stranieri.

Giangrieco, che vive tra la Florida e Venezia, dice che per organizzare un matrimonio in Italia è fondamentale conoscere bene il territorio e avere una rete affidabile di contatti, per questo quando deve organizzare dei matrimoni in alcune parti d’Italia che conosce meno, come la Costiera amalfitana o la Toscana, si affida a dei collaboratori che vivono lì. Spesso gli invitati a questo tipo di matrimoni sono pochi (la media è di 50 persone) e la spesa media si aggira intorno ai 40mila euro.

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