A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia

A Pilastro, una zona periferica nella parte nord est di Bologna, Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni, è morto mentre veniva immobilizzato a terra dalla polizia. Un residente ha ripreso con il telefono l’intervento degli agenti, avvenuto nei garage di una palazzina in via Svevo. Il video è stato pubblicato da Repubblica e si può vedere a questo link, ma contiene immagini forti.

Nel video si sente l’uomo gridare e chiedere aiuto mentre è a terra a faccia in giù con due poliziotti a cavalcioni sulla sua schiena e sulle sue gambe che cercano di immobilizzargli mani e piedi. Uno gli preme la testa sull’asfalto mentre lui cerca di divincolarsi. Attorno a loro si vedono anche i soccorritori del 118. Dopo qualche minuto l’uomo a terra smette di gridare e sembra non reagire più, mentre gli vengono bloccati i polsi e le caviglie.

Il fratello e la sorella dell’uomo, che erano presenti mentre veniva immobilizzato, hanno riferito che aveva problemi di salute. A chiamare la polizia erano stati i condomini della palazzina, dopo aver sentito nel garage le urla del 43enne. Sul posto oltre agli agenti era arrivata anche un’ambulanza.