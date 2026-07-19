I video della grandine e dei disagi al concerto di Bad Bunny a Milano

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Sabato sera c’è stata la seconda data prevista a Milano del tour di Bad Bunny, il cantante di musica latina più ascoltato al mondo, che sta avendo un momento di straordinaria popolarità. Le date di Milano erano molto attese per il pubblico italiano, ma mentre il primo concerto di venerdì è filato liscio, quello di sabato è stato interrotto da una pioggia improvvisa che a un certo punto si è trasformata in grandine. Il temporale è iniziato poco dopo le 21, quando Bad Bunny aveva fatto giusto una manciata di canzoni.

Entrambe le date si sono tenute all’ippodromo La Maura, che si trova a circa un paio di chilometri dallo stadio San Siro, e a Milano è noto per avere molto spesso problemi di disorganizzazione nella gestione delle grosse quantità di persone che ospita (fino a 80mila persone). La data di sabato non verrà riprogrammata, e chi era al concerto riceverà un rimborso completo del biglietto.

Inizialmente il concerto è rimasto sospeso per un po’, poi è stato annullato e al pubblico è stato detto di abbandonare l’ippodromo, che nel frattempo era diventato una pozza di fango cosparsa di grandine. Per questa ragione alcuni hanno criticato la gestione, che ha fatto restare le persone al loro posto per un po’ con la promessa che il concerto sarebbe ricominciato, mentre dopo una decina di minuti è stato annullato.

Sui social sono stati condivisi diversi video da chi era lì, che mostrano alcuni chicchi di grandine grandi circa quanto una pallina da golf. Alcune persone sono state ferite alla testa dalla grandine.

Le persone hanno anche avuto il problema di come andare via dalla zona dell’ippodromo, perché la fermata metro più vicina, Uruguay, è stata chiusa in anticipo. Non era un’anomalia, in verità: l’azienda dei trasporti di Milano, ATM, chiude sempre quella fermata quando ci sono grandi eventi all’ippodromo, ed è tra le ragioni per cui spesso l’affluenza di decine di migliaia di persone causa problemi con la viabilità.

Questo è un video della fermata di Lampugnano, la più vicina a Uruguay, dopo il concerto.