Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia

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Domenica al Pilastro, un quartiere periferico nella parte nord est di Bologna, un uomo è morto mentre veniva immobilizzato a terra da due poliziotti, davanti ad alcuni soccorritori del 118 e ad alcuni residenti: si chiamava Abderrahim Fakir e aveva poco più di 40 anni. Un residente ha ripreso dall’alto con il telefono l’intervento degli agenti, e il video è stato successivamente diffuso dalla famiglia di Fakir.

Intorno a mezzogiorno Fakir si trovava tra il cortile interno e il parco di uno dei palazzi all’incrocio tra via Italo Svevo e via Alfredo Panzini. La questura di Bologna ha diffuso una nota in cui dice che la polizia era stata chiamata sul posto da alcuni condomini, che avevano segnalato una persona «in escandescenza». La nota dice anche che «gli agenti, per contenere il soggetto», erano «stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un’auto». Per ora non ci sono altre informazioni o testimonianze su cosa stesse facendo Fakir.

Gli agenti sono arrivati sul posto intorno alle 12:15, hanno chiamato il 118 e circa un quarto d’ora dopo è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa. Il fratello di Fakir, che era presente durante l’intervento insieme alla sorella, ha detto ai giornalisti che gli agenti hanno usato dello spray urticante contro Fakir, spruzzandoglielo anche in bocca. Secondo le ricostruzioni di agenzie di stampa e giornali locali, successivamente gli agenti avrebbero deciso di immobilizzarlo per poi farlo sedare.

Il video mostra quello che è successo da qui in poi: si vede Fakir sdraiato a terra a faccia in giù, con due poliziotti a cavalcioni sulla schiena e sulle gambe. Si vede anche un’altra persona, un civile, che gli tiene ferme le caviglie. Si sente l’uomo a terra gridare e chiedere aiuto per più di due minuti. Attorno ci sono i soccorritori del 118 e alcune altre persone.

Dopodiché Abderrahim Fakir smette di gridare e di muoversi, mentre gli agenti procedono a bloccargli polsi e caviglie con delle fascette. Una volta terminata l’operazione, un poliziotto si accorge che l’uomo non sta più reagendo e gli dà due piccoli colpi sulla guancia senza ottenere alcuna risposta. Il primo soccorritore si avvicina a Fakir dopo circa 30 secondi, il suo corpo viene girato su un fianco, ma l’uomo era già morto.

Il video contiene immagini impressionanti, compresi i momenti in cui Fakir muore, che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno: si può vedere nel video qui sotto.

Non è chiaro se Abderrahim Fakir avesse problemi di salute. Qualche conoscente, arrivato sul posto, ha spiegato che era cardiopatico e che soffriva d’asma: per ora non ci sono conferme ufficiali, che arriveranno probabilmente dopo l’autopsia, che è stata chiesta dalla procura di Bologna con l’apertura di un’inchiesta (al momento non si sa se sarà un’inchiesta con ipotesi di reato, ed eventualemente quale e a carico di chi). La questura ha detto che gli agenti intervenuti indossavano delle bodycam, cioè piccole videocamere che servono a riprendere le operazioni di polizia, e che i video verranno messi a disposizione dei magistrati per le indagini giudiziarie.

Nel frattempo anche l’azienda sanitaria di Bologna ha aperto un’inchiesta interna. In una nota ha fatto sapere che «sta acquisendo tutte le informazioni disponibili al fine di ricostruire, puntualmente, lo svolgimento dell’intervento». Nella nota si riportano gli orari e le sequenze dell’intervento in via Svevo: l’ambulanza è stata inviata alle 12:17 ed è arrivata sul posto alle 12:30. Alle 12:36 i soccorritori dell’ambulanza hanno contattato la centrale operativa per un consulto medico e, contestualmente, hanno chiesto l’invio di un’automedica, che è arrivata alle 12:53 constatando il decesso.

Abderrahim Fakir era di origini marocchine. Era arrivato in Italia con tutta la famiglia quando aveva sette anni. Non era ancora riuscito a ottenere la cittadinanza e per questo aveva presentato domanda d’asilo ed era seguito da un’avvocata. Repubblica scrive che aveva «piccoli precedenti» e che era si era sposato due volte: prima con una ragazza italiana e poi con una donna di origine marocchina. Viveva a Borgonuovo, frazione del comune di Sasso Marconi, poco fuori Bologna.

La sorella ha detto che era il titolare di una ditta di facchinaggio e pulizie, in cui si occupava soprattutto di organizzare logistica e traslochi con l’aiuto di diversi collaboratori. Al Pilastro aveva degli amici che, secondo la famiglia, andava spesso a trovare.

La sorella di Abderrahim Fakir, dopo la sua morte, ha accusato la polizia di «averlo ammazzato». Ha detto che «se uno è agitato tu lo devi calmare, non ammazzarlo sotto il sole». La sera di domenica i familiari di Abderrahim Fakir e circa 300 persone si sono trovate al Pilastro per un presidio spontaneo di solidarietà e per chiedere che venga fatta chiarezza sulla sua morte.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha convocato per oggi, lunedì 20 luglio, una manifestazione in piazza Nettuno, nel centro di Bologna, chiedendo a sua volta chiarezza dalle indagini. È in programma dalle 19.