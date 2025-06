Le foto dei danni dei bombardamenti iraniani su Tel Aviv e Haifa

Dopo che gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari dell’Iran, entrando in guerra a fianco di Israele in seguito a giorni di ipotesi e mezzi annunci da parte del presidente Donald Trump, alcuni missili iraniani hanno colpito diverse città israeliane, tra cui Tel Aviv e Haifa. Secondo il quotidiano Haaretz i missili sono stati almeno 25, e hanno ferito 23 persone, tutte in maniera lieve o poco grave: non ci sono stati morti, nonostante a Haifa non siano suonate le sirene che avrebbero dovuto avvertire del pericolo. A Tel Aviv sono stati distrutti tre edifici residenziali.