Il ministro dell’Istruzione ha vietato totalmente i cellulari anche alle scuole superiori

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare per vietare l’uso dei cellulari a scuola, anche a scopo didattico, anche alle scuole superiori: l’anno scorso, con un’altra circolare, Valditara aveva imposto lo stesso divieto agli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla terza media. Valditara ha definito la decisione di imporre il divieto anche alle scuole superiori «improcrastinabile». Anche in questo caso, data la pervasività dell’utilizzo degli smartphone tra ragazze e ragazzi, è probabile che l’applicazione del divieto dipenderà più che altro dalla volontà e dalle sensibilità dei singoli insegnanti.

Le decisioni di Valditara si inseriscono in un dibattito assai ricorrente sull’effetto che l’uso degli smartphone avrebbe sullo sviluppo intellettivo e psicologico delle persone giovani, su cui però la ricerca ha ancora poche risposte chiare. A questo viene collegato il discorso sul rapporto tra i social network e l’aumento statistico dei problemi di salute mentale tra bambini e adolescenti: un fenomeno di cui si parla ormai da anni, anche qui con poche certezze. In entrambe le circolari Valditara ha citato studi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che evidenziano gli effetti negativi dell’utilizzo dello smartphone sul rendimento scolastico.