La Finlandia vieterà gli smartphone nelle scuole

Martedì il parlamento finlandese ha approvato in via definitiva una legge che vieterà quasi del tutto l’uso degli smartphone e di altri dispositivi elettronici agli studenti delle scuole primarie e secondarie del paese. Come nel caso di altri paesi, Italia compresa, è un provvedimento che ha l’obiettivo di tutelare la salute di bambini e adolescenti e di limitare le distrazioni a scuola: ci saranno comunque alcune eccezioni.

La legge finlandese prevede che gli smartphone siano vietati durante le lezioni: gli studenti potranno usarli solo con il permesso degli insegnanti, e solo per motivi di salute o per lo studio. Se le regole non verranno rispettate, i telefoni potranno essere trattenuti dai presidi o dai docenti. Ci si aspetta che il provvedimento entri in vigore il prossimo agosto, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Spetterà comunque a ogni singola scuola stabilire regole più precise, per decidere per esempio dove conservare gli smartphone durante le lezioni.

La legge è stata promossa dal governo finlandese, che è sostenuto da una coalizione di centrodestra guidata dal partito Coalizione Nazionale. Secondo il ministro dell’Istruzione, Anders Adlercreutz, servirà non solo a permettere agli studenti di concentrarsi sugli studi e agli insegnanti di lavorare in un ambiente tranquillo, ma anche a creare migliori opportunità di interazione. Hanno invece votato contro alcuni parlamentari dei Socialdemocratici, del Partito di Centro e dei Verdi, secondo cui il divieto doveva essere esteso anche agli intervalli e alla pausa pranzo.

Il parlamento finlandese ha inoltre commissionato al ministero dell’Istruzione e della Cultura uno studio per valutare gli effetti delle restrizioni nell’uso degli smartphone a scuola. Lo studio dovrebbe concludersi entro la fine del 2026.

La Finlandia è solo l’ultimo fra i paesi che negli ultimi anni hanno adottato provvedimenti simili. In Francia la legge che vieta l’uso di smartphone alle scuole primarie e secondarie di primo grado risale al 2018, mentre nei Paesi Bassi il divieto è in vigore dal primo gennaio del 2024. Fra gli altri ci sono regole simili anche in Brasile, in Grecia e in alcuni stati degli Stati Uniti.

In Italia invece sono vietati dal 2022, e una circolare firmata nel luglio dell’anno scorso dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ne ha vietato l’uso anche a scopo didattico fino alla scuola secondaria di primo grado, la scuola media. Ci sono comunque eccezioni per studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

