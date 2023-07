Nei Paesi Bassi saranno vietati gli smartphone in classe

Caricamento player

Il ministero dell’Istruzione dei Paesi Bassi ha fatto sapere che dal primo gennaio del 2024 verrà introdotto in tutte le scuole superiori il divieto di usare dispositivi come smartphone, tablet o smartwatch nelle classi salvo limitate eccezioni. «Basta guardare TikTok, messaggiare con un compagno o mandare foto su Snapchat durante le lezioni», ha scritto il ministero nel comunicato stampa, «i cellulari non saranno più permessi nelle classi dal primo gennaio 2024».

Non si tratta di una legge, ma di un accordo tra il governo, i partiti e rappresentanti e associazioni del settore scolastico: tutte le scuole avranno tempo fino all’inizio del prossimo anno per concordare con insegnanti, genitori e studenti le modalità di applicazione del divieto, che comunque dovrà essere rispettato. Sul sito del governo si legge che «alla fine del prossimo anno scolastico si valuterà se l’accordo avrà sortito gli effetti sperati o se sarà necessario un divieto legale».

In de klas horen mobieltjes niet thuis. Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen goed te leren. Mobieltjes verstoren dit. #minocw https://t.co/s6umCXTlPH — Robbert Dijkgraaf (@RHDijkgraaf) July 4, 2023

L’accordo arriva dopo una discussione in parlamento che prosegue da alcuni mesi su come regolamentare il problema della distrazione degli studenti dovuta alla presenza degli smartphone in classe. A febbraio il parlamento aveva accolto una mozione dei deputati Peters e Beertema per avviare una discussione con rappresentanti di genitori, insegnanti ed esperti sul modo migliore per tenere gli smartphone fuori dalle classi.

Le uniche eccezioni previste al divieto sono quelle che riguardano l’uso dei dispositivi per usi didattici, per esempio durante lezioni sulle competenze informatiche, o per motivi medici o legati a disturbi dell’apprendimento.

In Francia era stata fatta una legge per vietare l’uso di smartphone nelle classi già nel 2018, e in Finlandia è in corso un dibattito sull’eventualità di fare lo stesso. In Italia lo scorso dicembre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva mandato una circolare nelle scuole contenente il divieto di utilizzare gli smartphone durante le lezioni. Si tratta comunque di un divieto che nei paesi in cui esiste non è sempre di facile applicazione.