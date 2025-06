L’affluenza ai referendum sarà di poco più del 30 per cento, quindi non sono validi

L’affluenza definitiva ai referendum su lavoro e cittadinanza sarà di poco più del 30 per cento, ampiamente sotto la soglia necessaria affinché i referendum siano validi: per raggiungere il quorum serviva il voto di almeno la metà degli aventi diritto, quindi circa 25 milioni di persone. Domenica alle 23 l’affluenza era stata di circa il 22 per cento: alle 12 era stata del 7,4, alle 19 di poco sopra al 16 per cento, dati tra i più bassi delle ultime tornate. Negli ultimi 30 anni solo 4 dei 34 referendum organizzati hanno raggiunto il quorum, e anche questa volta non ci si aspettava che succedesse.

Si votava per quattro quesiti sul lavoro, proposti dal sindacato CGIL, e per un quesito sulle modalità con cui si ottiene la cittadinanza italiana, che aveva l’obiettivo di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza regolare necessari per chiederla. Quest’ultimo era stato proposto dal partito progressista +Europa.

Il raggiungimento del quorum è importante nel caso dei referendum abrogativi – come quelli a cui si è appena votato – proprio perché determina la validità del voto. Come era accaduto in passato, anche stavolta il dibattito si è concentrato sul voto e sull’astensione, ancor più che sui temi concreti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come aveva annunciato, è andata al seggio ma non ha ritirato le schede: è una possibilità prevista dai regolamenti del referendum abrogativo, con la quale non si contribuisce al quorum e che nei fatti equivale a non andare del tutto al seggio.

La scelta di Meloni è stata coerente con la posizione dei partiti al governo, che hanno incentivato l’astensione per fare in modo che non passassero le modifiche proposte dai quesiti su lavoro e cittadinanza. È una posizione che ha suscitato molte polemiche, sebbene la campagna per l’astensione sia del tutto legittima e sebbene non sia certamente una novità che un governo inviti ad astenersi a un referendum.

Da tempo esponenti politici e politologi si chiedono quindi se l’affluenza molto bassa ai referendum abrogativi non renda opportuno modificare o eliminare la soglia del quorum, in modo da incentivare la partecipazione dell’elettorato e rendere i referendum uno strumento di democrazia diretta più influente ed efficace.