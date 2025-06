Il referendum sulla cittadinanza è andato molto peggio del previsto

Nessuno dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza ha raggiunto il quorum: in totale hanno votato circa 14 milioni di persone, molte meno delle oltre 25,5 milioni che servivano per rendere valida l’abrogazione di alcune leggi, come chiedevano i promotori dei quesiti. In Italia l’affluenza è stata di poco più del 30 per cento, ma contando anche i voti degli italiani all’estero il dato definitivo rimarrà di poco sotto la soglia del 30 per cento, in qualsiasi caso un risultato lontanissimo dal quorum.

Il primo quesito, riportato sulla scheda verde, riguardava la gestione dei licenziamenti illegittimi e proponeva una modifica del Jobs Act, la legge sul lavoro introdotta nel 2015 dal governo di Matteo Renzi. Il secondo, sulla scheda arancione, chiedeva di rimuovere i limiti massimi per il risarcimento dopo un licenziamento illegittimo nelle imprese più piccole, quelle fino a 15 dipendenti. Il terzo quesito, riportato sulla scheda grigia, chiedeva ai datori di lavoro di indicare fin dall’inizio il motivo per cui si assume una persona con un contratto a termine anziché con uno a tempo indeterminato. Il quarto quesito, su scheda rossa, riguardava invece la responsabilità dell’impresa committente e dell’impresa appaltatrice in caso di infortuni sul lavoro.

L’obiettivo del referendum sulla cittadinanza (nel quinto quesito, sulla scheda gialla) era invece ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza regolare necessari in Italia per poter chiedere la cittadinanza italiana. Il referendum non cambiava gli altri requisiti indispensabili per ottenerla, come conoscere l’italiano, avere un reddito stabile e non avere commesso reati.

Questo quesito è andato molto peggio degli altri: molte persone infatti hanno deciso di andare a votare proprio per opporsi alla modifica della legge, contrarie a ridurre il tempo di attesa per avere la cittadinanza. Il 65 per cento ha votato a favore barrando il “Sì”, mentre il 35 per cento ha scelto il “No”. Il risultato è politicamente significativo perché è su questo quesito che nelle ultime settimane c’è stata più mobilitazione, soprattutto tra i giovani. I partiti del centrosinistra speravano che questo referendum potesse convincere molte persone a votare, invece non solo non è successo, ma molte persone sono andate e hanno votato no. In tutti gli altri quesiti, quelli sul lavoro, i sì sono stati tra l’87 e l’88 per cento, mentre i no tra l’11 e il 12 per cento.

Una tale presa di posizione è notevole, visto che per non far passare un referendum abrogativo è sufficiente non andare a votare, oppure non ritirare la scheda corrispondente al seggio. I dati a disposizione suggeriscono che molte persone che sono andate a votare per il “Sì” nei referendum sul lavoro hanno invece votato “No” per quello sulla cittadinanza.

I referendum sul lavoro erano stati proposti dal sindacato CGIL e promossi in particolare dal suo segretario generale, Maurizio Landini, ed erano stati poi sostenuti da PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Quello sulla cittadinanza invece era stato proposto dal deputato Riccardo Magi del partito progressista +Europa, a cui poi si sono aggiunte diverse associazioni e altri partiti: PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Italia Viva; il Movimento 5 Stelle invece sulla cittadinanza non aveva preso posizione.

Il Partito Democratico, che ha fatto campagna per 5 “Sì” ed è stato quindi molto in vista, ha cercato comunque di interpretare il dato come una sconfitta della destra: già nei giorni scorsi diversi esponenti avevano detto che il risultato sarebbe stato soddisfacente se fossero andate a votare più persone di quelle che votarono la coalizione di destra alle ultime elezioni politiche del 2022, cioè più di 12,3 milioni di persone, di fatto equiparando chi è andato a votare a un potenziale elettore di centrosinistra. In realtà, nonostante l’appello all’astensione di molti esponenti del governo, molte persone che oggi voterebbero per la destra sono andate a votare.

Chi ha ammesso la sconfitta più chiaramente è stato il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che ha detto di non aver raggiunto l’obiettivo che si era prefissato, cioè il quorum.

I partiti di destra hanno aspettato pochi secondi dopo la chiusura dei seggi per pubblicare dichiarazioni per attaccare e in molti casi anche prendere un po’ in giro il centrosinistra. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che il campo largo – l’espressione con cui in questi mesi è stata definita l’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle – è «definitivamente morto». Il leader della Lega Matteo Salvini si è invece affrettato a rilanciare sulla questione della cittadinanza italiana, chiedendo regole ancora più severe per chi cerca di ottenerla.