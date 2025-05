La Juventus in Champions League, l’Empoli e il Venezia in Serie B

Domenica sera si è conclusa la trentottesima e ultima giornata della Serie A maschile di calcio. Il campionato lo aveva già vinto il Napoli, ma c’erano ancora alcune cose da decidere. La Juventus ha battuto il Venezia per 3-2 fuori casa ed è così arrivata quarta, qualificandosi per la Champions League, la competizione europea più importante (a cui accedono le prime quattro classificate). Il Venezia invece con questa sconfitta è arrivato penultimo ed è retrocesso in Serie B. L’altra squadra retrocessa insieme al Venezia è l’Empoli, che ha perso in casa contro il Verona per 2-1 ed è arrivato terzultimo.

La Roma ha vinto 2-0 contro il Torino ed è arrivata quinta: si è qualificata di conseguenza per la prossima Europa League, la seconda competizione europea per importanza. La Fiorentina invece è arrivata sesta grazie alla sua vittoria per 3-2 contro l’Udinese e alla contemporanea sconfitta della Lazio per 1-0 contro il Lecce. L’anno prossimo giocherà quindi il turno preliminare della Conference League, la terza competizione europea.

Con la vittoria contro la Lazio il Lecce si è garantito la permanenza in Serie A: giocava fuori casa e la Lazio era ampiamente favorita. È stata una vittoria anche piuttosto faticosa, perché dalla fine del primo tempo il Lecce è rimasto con un giocatore in meno per l’espulsione di Santiago Pierotti.

Anche se puntava a qualificarsi alla Champions League, per la Roma arrivare al quinto posto è stato comunque eccezionale. La squadra aveva iniziato la stagione molto male: a metà campionato aveva già cambiato due volte allenatore ed era decima a 12 punti dal quarto posto. Grazie soprattutto all’arrivo dell’allenatore Claudio Ranieri, nella seconda parte del campionato la Roma ha giocato in modo più ordinato ed efficiente di prima ed è infine riuscita a vincere molte partite e risalire la classifica.

Le altre tre squadre italiane che giocheranno in Champions League il prossimo anno saranno il Napoli, l’Inter e l’Atalanta, che sono arrivate rispettivamente prima, seconda e terza e che si erano già qualificate con alcune giornate d’anticipo. Era invece già retrocesso aritmeticamente in Serie B il Monza, ultimo in classifica. C’è anche un’altra squadra che giocherà l’Europa League ed è il Bologna, arrivato nono in campionato ma qualificato direttamente grazie alla vittoria della Coppa Italia: non ha dunque avuto alcun effetto la sconfitta di sabato per 3-1 contro il Genoa.

Le qualificazioni alle competizioni europee delle squadre di Serie A sono definitive e non saranno modificate da un’eventuale vittoria dell’Inter nella finale di Champions League, che sarà sabato 31 maggio. In tal caso si creerebbe un posto in più per la prossima edizione, dato che l’Inter si è già qualificata con il suo secondo posto in campionato: questo posto, però, non andrebbe alla quinta della Serie A, cioè la Roma, ma alla squadra più in alto nel ranking UEFA che non è riuscita ancora a qualificarsi al torneo e che fa parte delle federazioni minori d’Europa. Il ranking UEFA è una classifica che comprende le squadre che giocano le competizioni europee e si basa sui risultati ottenuti durante l’anno da ciascuna squadra.

La classifica definitiva della Serie A:

Napoli 82

Inter 81

Atalanta 74

Juventus 70

Roma 69

Fiorentina 65

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18