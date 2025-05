Una sentenza importante per le coppie di donne che hanno figli all’estero

Giovedì la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il fatto che in Italia non venga automaticamente riconosciuta come genitrice la madre non biologica in una coppia di donne che abbia avuto un figlio con la procreazione medicalmente assistita all’estero.

Secondo la Corte, il mancato riconoscimento della madre non biologica lede i diritti anzitutto di chi nasce: in particolare la sua identità personale, il suo diritto di vedersi riconosciuto fin da subito uno status giuridico, quello di figlio o figlia, che sia certo e stabile, e soprattutto di godere dei diritti connessi alla responsabilità genitoriale di chi l’ha fatto o fatta nascere.

La sentenza della Corte costituzionale è molto importante: siccome in Italia l’accesso alla procreazione medicalmente assistita è permesso solo alle coppie eterosessuali (sposate o conviventi) dalla legge 40 del 2004, le coppie dello stesso sesso così come le donne single ricorrono a queste tecniche andando all’estero. Poi tornano in Italia e chiedono di registrare all’anagrafe i propri figli e le proprie figlie, in modo che il loro nucleo familiare risulti giuridicamente riconosciuto nel paese in cui vivono.

Dal momento però che la legge italiana non prevede che le coppie dello stesso sesso possano avere e crescere dei figli, non è regolamentato nemmeno il riconoscimento del legame genitoriale: negli ultimi anni questo ha creato un grosso vuoto di tutele anzitutto per i figli e le figlie. In questi casi in Italia, soprattutto negli ultimi anni, l’unico genitore riconosciuto è stato quello biologico, mentre l’altro è considerato un estraneo.

Significa, concretamente, che finora le mamme non biologiche potevano aver bisogno di una delega per poter andare a prendere i figli a scuola o in altre situazioni: firmare un permesso per una gita scolastica, un modulo per fare un vaccino, o magari iscriverlo in piscina, ma anche fare un viaggio insieme, almeno fino a quando non si ottenga una qualche forma di riconoscimento, cosa che può richiedere anni.

Finora, infatti, il principale mezzo per veder riconosciuto il legame genitoriale e ottenere il riconoscimento è stato chiedere l’adozione del proprio figlio, con tempi molto lunghi. È la cosiddetta stepchild adoption, cioè l’adozione permessa in casi particolari al genitore non biologico: un percorso che può richiedere anni, con un grosso costo sia economico che psicologico.

Nella sentenza di giovedì, la Corte ha scritto che non riconoscere come genitrice la madre non biologica non è nell’interesse del minore, un principio giuridico fondamentale nel diritto sia nazionale che internazionale, che significa, semplificando molto, che nell’adozione di qualsiasi provvedimento che incida sulla condizione di un minore o di una minore il suo interesse sia considerato determinante.

