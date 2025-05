Le foto di martedì a Cannes

Ieri al festival di Cannes è stato il giorno di Fuori, del regista italiano Mario Martone, che ricostruisce parte della vita della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, e si ispira molto liberamente al suo libro autobiografico L’università di Rebibbia; nel cast ci sono anche Matilda De Angelis ed Elodie. Parte delle attenzioni della giornata è andata poi a Scarlett Johansson e al suo esordio come regista per Eleanor the Great: presentato nella sezione Un certain regard, racconta di una novantenne (June Squibb) che dopo la morte della sua migliore amica decide di lasciare la Florida e tornare a vivere a New York. Fuori concorso è stato presentato invece Vie privée di Rebecca Zlotowski, interpretato da Jodie Foster, tra quelle che valeva la pena fotografare ieri sul red carpet.