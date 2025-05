Ci è arrivato un vocale lungo da Chiara Valerio

Questo podcast avrebbe potuto intitolarsi “Acqua”, o “Fondamenta”, o in altri modi ancora. E invece è semplicemente Un vocale lungo di Chiara Valerio. Non è facile dare i nomi alle cose: ed è proprio di questa fatica, e del rapporto tra i nomi e le cose, che parla la prima puntata di questo nuovo podcast del Post.

E poi parla anche di Venezia, che è una delle città di Chiara Valerio, e partendo da Venezia parla di letteratura e di cinema, di videogiochi e di storia dell’arte, di Barbie Girl e di un uso alternativo del termine “stocastico”.

Come questa prima puntata inizia dalla questione dei nomi, Un vocale lungo partirà sempre da un argomento e da lì farà un viaggio guidato dai collegamenti letterari e culturali che verranno in mente a Chiara Valerio. Come in quei messaggi vocali in cui ci si perde un po’ a ragionare intorno a varie cose, senza darsi un obiettivo né un punto di arrivo preciso, ma esplorando tutto quello che ci viene in mente sull’argomento.

Chiara Valerio ha un dottorato in matematica e lavora nel mondo dell’editoria, della radio e della stampa. Ha scritto per il teatro, il cinema e la tv, collaborato con giornali e diretto collane di narrativa, pubblicato romanzi, saggi e racconti. Insomma, è una persona un po’ imprevedibile, e così sarà anche il suo podcast.

Un vocale lungo di Chiara Valerio comincia martedì 13 maggio ed esce tutti i martedì mattina alle 10, sull’app del Post e sulle principali piattaforme.