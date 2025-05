Nel Regno Unito il processo sul Sycamore Gap Tree è molto, molto seguito

Da giorni i media inglesi stanno seguendo con grande attenzione un processo che si sta svolgendo in un’aula di un tribunale a Newcastle. Gli imputati sono due uomini: Daniel Michael Graham, di 39 anni, e Adam Carruthers, di 32. Sono accusati di aver abbattuto illegalmente nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2023 il Sycamore Gap Tree: era un grande acero montano (Acer pseudoplatanus) che esisteva da centinaia di anni, diventato nel tempo l’albero più famoso d’Inghilterra e uno dei più fotografati al mondo. I due rischiano fino a 10 anni di carcere, anche se è molto improbabile che ricevano una pena così severa.

Entrambi si sono dichiarati innocenti. Durante il processo Graham ha detto però che Carruthers aveva accennato all’idea di abbattere l’albero, e che il giorno dopo aveva ammesso di averlo fatto. È emerso che sia il telefono che il fuoristrada di Graham erano nella zona dell’albero nelle ore prima che venisse trovato abbattuto. Mercoledì durante un’udienza la pubblica accusa aveva mostrato anche un video dell’abbattimento, piuttosto buio e sgranato, girato da lunga distanza usando il cellulare di Graham. Il video era poi circolato molto anche sui media.

Nel telefono di Graham è stata trovata anche una foto che mostra nel bagagliaio della sua auto una motosega e quello che la pubblica accusa ritiene essere un pezzo del tronco del Sycamore Gap Tree. Graham si è difeso dicendo di non avere niente a che fare con l’abbattimento dell’albero. Ha detto che altre persone usavano spesso la sua auto e il suo smartphone, e che a settembre del 2023 era molto amico di Carruthers, il quale lavorava spesso per la sua ditta, le cui attività abituali includevano anche l’abbattimento di alberi.

Il Sycamore Gap Tree si trovava nel Northumberland National Park, nel nord dell’Inghilterra, ed era anche conosciuto come l’“albero di Robin Hood” (compariva in una scena famosa del film del 1991 Robin Hood: Principe dei ladri). Era particolarmente fotogenico non solo per le grandi dimensioni, ma perché era l’unico albero lungo il Vallo di Adriano, un’imponente fortificazione in pietra fatta costruire dall’imperatore romano Adriano nella prima metà del II secolo, e dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Graham e Carruthers sono accusati di aver danneggiato anche il muro del vallo, nel tratto su cui l’albero è precipitato dopo essere stato tagliato.

La notizia dell’abbattimento aveva fin da subito suscitato rabbia e dispiacere nella popolazione locale, ma in generale in chiunque sapesse dell’esistenza dell’albero. Questo ha inevitabilmente alimentato curiosità e interesse verso il processo. All’inizio delle indagini erano stati arrestati anche un ragazzo di 16 anni e un contadino di 60 anni, che però non erano poi stati incriminati.