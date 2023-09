Uno degli alberi più fotografati d’Inghilterra è stato abbattuto, forse da un sedicenne

Martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è andato a Belleville, in Michigan, per solidarizzare con un gruppo di lavoratori membri dello United Automobile Workers (UAW), storico sindacato del settore automobilistico, che da giorni stanno scioperando per chiedere la negoziazione di un nuovo contratto collettivo. È stata la prima volta nella storia moderna degli Stati Uniti che un presidente ha partecipato a un picchetto di un sindacato in sciopero. A Belleville si trova una fabbrica della General Motors, che è tra le grandi aziende di automobili statunitensi (insieme a Ford e Stellantis) dove dal 15 settembre migliaia di operai stanno scioperando. Lo sciopero aveva inizialmente riguardato i lavoratori di soli tre stabilimenti, ma nei giorni seguenti si è allargato in altri trentotto.

Biden ha parlato brevemente agli operai riuniti davanti alla fabbrica: «Il fatto è che voi avete salvato l’industria automobilistica nel 2008. Avete fatto molti sacrifici, avete fatto molte rinunce quando le aziende erano nei guai. Ora le aziende stanno andando incredibilmente bene e, indovinate un po’, anche voi dovreste stare incredibilmente bene», ha detto usando un megafono. «Insistete, vi meritate un aumento significativo e altri benefici».