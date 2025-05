Il video che mostra l’abbattimento dell’albero più famoso e fotografato d’Inghilterra

Mercoledì sono stati diffusi alcuni video che mostrano il momento dell’abbattimento del Sycamore Gap Tree, l’albero più famoso e fotografato d’Inghilterra che fu tagliato illegalmente in una notte del settembre del 2023, suscitando rabbia e dispiacere nella popolazione locale e più in generale in tutte le persone che sapevano della sua esistenza. I video sono stati mostrati durante un’udienza: l’abbattimento del Sycamore Gap Tree è attualmente al centro di un processo in cui sono imputati due uomini.

Il video, ripreso dall’iPhone di uno dei due imputati, mostra le sagome in bianco e nero dell’albero e di un uomo che ne taglia il tronco, e anche il momento in cui l’albero cade a terra. Si sente in maniera distinta sia il rumore della motosega che taglia l’albero, sia quello dell’albero che cade. Originariamente la ripresa era completamente nera, e la polizia ha dovuto modificarne digitalmente il contrasto per rendere visibile la scena. Non è comunque possibile riconoscere la persona che taglia l’albero né vedere alcun dettaglio sulla sua fisionomia. Il video dura 2 minuti e 40 secondi, ma la versione circolata sulla stampa è più breve.

Il Sycamore Gap Tree si trovava nel Northumberland National Park, nel nord dell’Inghilterra. Per il suo abbattimento sono imputati due uomini: Daniel Michael Graham, di 39 anni, e Adam Carruthers, di 32 anni. Sono accusati di danneggiamento sia dell’albero che del Vallo di Adriano, l’imponente fortificazione in pietra di epoca romana su cui si trovava l’albero.