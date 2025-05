Nel sud del Cile è stata diffusa un’allerta tsunami a causa di un forte terremoto in mare

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 nel mare a sud del Cile: l’epicentro si trova sul fondale marino circa 200 chilometri a sud della cittadina di Puerto Williams, e la scossa è avvenuta alle 9 di mattina (ora locale, le 15 italiane). L’agenzia di protezione civile del Cile ha diffuso un ordine di evacuazione nelle zone costiere della regione meridionale di Magallanes a causa di un possibile tsunami. L’ordine di evacuazione invita a spostarsi in zone ad almeno 30 metri sopra il livello del mare. Il sistema cileno di allerta per i maremoti ha detto che uno tsunami potrebbe raggiungere le basi di ricerca in Antartide fra poche ore, e più tardi potrebbe raggiungere gli insediamenti abitati sulla costa cilena. La regione coinvolta nell’ordine di evacuazione ha un clima molto rigido e ha in totale meno di 200mila abitanti.