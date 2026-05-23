Quattro persone sono state arrestate all’aeroporto di Bilbao dopo uno scontro con la polizia al rientro di alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla

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La polizia basca (Ertzaintza) ha arrestato quattro persone con l’accusa di inosservanza agli ordini delle autorità, resistenza all’arresto e aggressione a pubblico ufficiale dopo uno scontro tra polizia e attivisti avvenuto intorno alle ore 14:00 all’aeroporto di Bilbao dopo l’arrivo di alcuni membri della Global Sumud Flotilla. Lo scontro è avvenuto quando i sei membri della delegazione basca della Flotilla si erano fermati all’uscita degli arrivi per farsi fotografare dopo l’atterraggio dalla Turchia. La polizia ha cercato di farli spostare, gli attivisti si sono opposti e alcune delle persone che li attendevano hanno cercato di avvicinarsi al gruppo. La polizia ha reagito attaccando gli attivisti e i loro sostenitori, trascinandoli e colpendoli con i manganelli.

Il Dipartimento di sicurezza del governo basco ha comunicato che la Divisione Affari Interni della polizia basca ha avviato un’indagine sulle azioni degli agenti. In un messaggio pubblicato su X, EH Bildu (coalizione progressista che riunisce le varie sigle indipendentiste basche) ha definito “brutali” e “inaccettabili” le azioni della polizia basca; ha detto inoltre che richiederà la convocazione urgente del ministro della Sicurezza dei Paesi Baschi presso il Parlamento basco per chiarire quello che è successo e ha chiesto il rilascio immediato delle quattro persone arrestate.