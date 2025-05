Le foto della Festa dei lavoratori nel mondo

Giovedì primo maggio centinaia di migliaia di persone si sono radunate in tutto il mondo per celebrare la Festa dei lavoratori, la giornata che dalla fine dell’Ottocento è dedicata alla celebrazione di chi lavora e alle lotte per ottenere migliori condizioni di lavoro. Ci sono state manifestazioni in Indonesia, in Nepal e a Taiwan, e naturalmente ce ne sono moltissime in corso in Europa, Italia compresa, tra bandiere rosse, pugni alzati e lunghi cortei.

A Istanbul, in Turchia, la polizia ha arrestato quasi quattrocento persone accusate di aver provato a oltrepassare i blocchi che impedivano ai manifestanti di accedere a piazza Taksim, la più famosa della città, nonché uno dei luoghi simbolo delle proteste nel paese; altre cento erano state arrestate mercoledì con l’accusa di aver pianificato le proteste. Quest’anno le celebrazioni del primo maggio si affiancano alle enormi proteste contro il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan, e in particolare contro l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, considerato un tentativo di ostacolare la sua candidatura alle presidenziali del 2028.

Ci sono stati tafferugli anche in altri paesi, come le Filippine, dove i cortei si sono trasformati in contestazioni più ampie legate ai timori per le conseguenze dei pesanti dazi introdotti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A Manila migliaia di lavoratori hanno marciato verso il palazzo presidenziale, dove la polizia aveva eretto delle barricate. Nelle prossime ore sono previsti cortei anche negli Stati Uniti, dove uno dei più partecipati sarà a Los Angeles.

– Leggi anche: Chi c’è oggi al Concertone del primo maggio