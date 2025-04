L’Ucraina dice che la Russia non sta rispettando la tregua

Finora la Russia non ha rispettato la tregua in Ucraina che era stata dichiarata dal presidente Vladimir Putin sabato pomeriggio, in vista delle festività di Pasqua. Putin aveva detto che la sospensione delle attività militari sarebbe durata dalle 17 di sabato alle 23 di domenica (ora italiana), ma nelle prime ore di questa presunta «tregua di Pasqua» l’esercito russo non ha interrotto gli attacchi aerei né quelli via terra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che dalle 18 locali alla mezzanotte, cioè dopo l’orario indicato da Putin per l’inizio della tregua, l’esercito russo ha condotto almeno 387 attacchi, con l’artiglieria e usando più di 290 droni, e 19 operazioni via terra, soprattutto nelle regioni di Kursk e Belgorod (quelle occupate dall’esercito ucraino lo scorso agosto che i russi stanno riprendendo). Nelle prime sei ore di domenica ci sono stati altri 59 bombardamenti.

Fin dall’inizio il presidente ucraino e il suo governo avevano reagito con scetticismo all’annuncio di Putin, anche sulla base dei precedenti. Già nel 2023 il presidente russo aveva ordinato una tregua analoga in occasione del Natale ortodosso (il 7 gennaio), e anche quella volta non l’aveva rispettata.

L’annuncio di Putin era probabilmente strumentale, dopo i micidiali attacchi missilistici su Kryvyi Rih e Sumy che hanno ucciso decine di civili: poteva servire a mandare un segnale al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che venerdì aveva detto che sospenderà i negoziati sulla guerra (che il suo governo conduce separatamente con Russia e Ucraina) se non si arriverà presto a un accordo, aspettandosi progressi nel giro di pochi giorni.

In queste ore Zelensky ha ribadito di essere disposto a un cessate il fuoco vero e più lungo, a differenza della Russia. A marzo infatti l’Ucraina aveva accettato la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 30 giorni, anche solo parziale sulle infrastrutture energetiche, ma la Russia si era opposta, ponendo nuove condizioni irricevibili per gli ucraini e dilatando volutamente i tempi dei negoziati mediati dagli Stati Uniti.

«Putin ha fatto dichiarazioni sulla sua presunta disponibilità a un cessate il fuoco di 30 ore invece che di 30 giorni», ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, riferendosi proprio alla discrepanza tra la breve durata della tregua annunciata da Putin e quella del cessate il fuoco che ha impedito. Sabato, invece, c’è stato uno scambio di prigionieri in cui sono stati liberati 277 soldati ucraini in cambio di 246 soldati russi.