Marco Rubio dice che gli Stati Uniti sospenderanno i negoziati sull’Ucraina se non ci saranno progressi

Il segretario di stato statunitense Marco Rubio (l’equivalente del ministro degli Esteri) ha detto che gli Stati Uniti smetteranno di partecipare ai negoziati per la fine della guerra in Ucraina se non verranno fatti progressi nei prossimi giorni.

«Non continueremo con questo sforzo per settimane e mesi.. Dobbiamo stabilire ora, molto velocemente, e parlo di una questione di giorni, se è oppure no una cosa fattibile da qui a qualche settimana. Il presidente […] ha dedicato un sacco di tempo ed energie alla questione, ma ci sono un sacco di altre cose in corso che meritano attenzione».

Gli Stati Uniti hanno iniziato lo scorso febbraio a discutere separatamente con Russia e Ucraina della possibilità di mettere fine alla guerra. Il presidente Donald Trump si è sempre mostrato molto più vicino alle richieste del presidente russo Vladimir Putin e ostile invece al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky: a fine febbraio un incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky era stato disastroso, e in varie occasioni Trump ha aderito alla propaganda del regime russo, per esempio definendo Zelensky un «dittatore senza elezioni».

Durante la campagna elettorale dell’anno scorso, Trump aveva promesso di far ffinire la guerra nelle sue prime 24 ore da presidente. In più di due mesi però i negoziati mediati dagli Stati Uniti non sono andati da nessuna parte, principalmente perché la Russia continua a imporre nuove condizioni irricevibili per l’Ucraina, con l’obiettivo anche di prendere tempo e approfittare di un momento favorevole nei combattimenti.

Ultimamente Trump aveva dato qualche segno di insofferenza anche nei confronti di Putin: a fine marzo aveva detto di essere «molto arrabbiato» con lui, e l’aveva accusato di non collaborare. Le dichiarazioni di Rubio vanno quindi intese come un modo per fare pressioni sulle parti coinvolte, cercare di accorciare i tempi e ottenere qualche risultato.

Rubio peraltro ne ha parlato giovedì a Parigi, al termine di una riunione a cui avevano partecipato rappresentanti dell’Ucraina e per la prima volta anche di alcuni paesi europei, che finora erano stati esclusi dai colloqui. La prossima settimana dovrebbero tenersi nuovi colloqui a Londra, e Rubio non ha confermato se una delegazione statunitense parteciperà o meno.

Bisogna comunque considerare che nel suo secondo mandato Trump ha tolto potere alle figure istituzionali che teoricamente dovrebbero gestire la politica estera degli Stati Uniti, tra cui appunto il segretario di stato. È possibile quindi che Rubio venga smentito, o che gli Stati Uniti cambino idea.

