Quattro anni di guerra in Ucraina, con le foto

Il 24 febbraio del 2022 è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. Nei piani del regime di Vladimir Putin sarebbe dovuta durare pochi giorni, ma i combattimenti si sono trasformati in una guerra di logoramento che va avanti da quattro anni. Oggi la Russia controlla circa il 20 per cento del territorio ucraino, ma da tempo la situazione sul campo è in sostanziale stallo e nessun esercito avanza in modo significativo (anche se ultimamente l’Ucraina sta riuscendo a recuperare terreno).

Abbiamo raccolto una selezione di immagini che raccontano in parte questi anni. Mostrano persone in lutto, tende allestite per ripararsi dal gelo e reti posizionate per proteggersi dai droni; ma anche il massacro di Bucha, l’assedio di Mariupol e la battaglia per Bakhmut, i combattimenti ad Avdiivka e gli attacchi a Kiev, tra le altre cose.

