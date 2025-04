Vladimir Putin ha detto che l’esercito russo sospenderà le ostilità in Ucraina per Pasqua fino a lunedì sera

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l’esercito russo sospenderà i combattimenti in Ucraina in occasione delle festività di Pasqua, dalle 17 di sabato ora italiana alle 23 di lunedì (rispettivamente le 18 e mezzanotte nel fuso orario di Mosca e Kiev). Putin lo ha detto durante un incontro al Cremlino con il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, dichiarando che si aspetta che l’Ucraina faccia lo stesso, ma chiarendo che l’esercito russo risponderà a eventuali «violazioni della tregua» da parte di quello ucraino. Il ministero della Difesa russo ha pubblicato poco dopo un comunicato stampa in cui ordina di interrompere le operazioni militari.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha risposto con scetticismo: ha definito queste dichiarazioni «un altro tentativo di Putin di giocare con le vite delle persone» spiegando che, mentre venivano fatte, erano in corso attacchi aerei russi. A marzo l’Ucraina aveva accettato la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 30 giorni, anche solo parziale sulle infrastrutture energetiche, ma la Russia si è sempre opposta, ponendo nuove condizioni irricevibili per gli ucraini e dilatando volutamente i tempi dei negoziati mediati dagli Stati Uniti.

