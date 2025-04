Il volo spaziale di sole donne è stato massacrato sui social

L’ultimo lancio del razzo New Shepard di Blue Origin, l’azienda aerospaziale di Jeff Bezos attiva dal 2021 nel settore del cosiddetto “turismo spaziale”, sta ricevendo da lunedì molte critiche sui social network. Il breve viaggio nello Spazio è stato infatti molto pubblicizzato dall’azienda, che ha messo insieme per la prima volta un equipaggio tutto femminile e l’ha presentato come un grande traguardo storico. L’ultima spedizione solo femminile nello Spazio era stata infatti nel 1963: Valentina Tereshkova, che era partita da sola, era però una cosmonauta sovietica e non una turista come in questo caso.

Tra le sei donne a bordo della capsula trasportata dal razzo, che è rimasta nello Spazio per 11 minuti, c’erano infatti sei donne tra cui la cantante Katy Perry e l’ex giornalista e attuale compagna di Bezos Lauren Sánchez. Le altre erano la conduttrice televisiva Gayle King, l’ex ingegnera spaziale della NASA Aisha Bowe, Amanda Nguyen, ricercatrice e attivista, e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Blue Origin non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti che hanno chiesto quanto sia costata la spedizione, e chi l’abbia pagata. L’azienda non ha infatti mai comunicato pubblicamente i suoi prezzi, ma secondo diverse stime sarebbero di svariate centinaia di migliaia di dollari.

Il viaggio è stato molto pubblicizzato e anticipato, tra le altre cose con una copertina dedicata della rivista Elle. Ed è stato presentato da Blue Origin come un successo per le battaglie femministe che da tempo insistono per allargare l’accesso delle donne al mondo della scienza e della tecnologia. Questa tesi però è stata molto criticata da commentatrici e donne dello spettacolo, che hanno invece fatto notare lo spreco di soldi e risorse di un’operazione del genere (specialmente in un momento di grande incertezza negli Stati Uniti), e come non abbia niente a che vedere con l’obiettivo di aumentare il numero di astronaute o ingegnere impiegate nel settore.

Il commento più critico è stato quello della modella Emily Ratajkowski in due video su TikTok. Si è detta «disgustata» dall’operazione, che ha definito «oltre la parodia». «Viviamo in un’oligarchia in cui c’è un piccolo gruppo di persone che vogliono andare nello Spazio per il gusto di avere un nuovo obiettivo nella vita, mentre il resto della popolazione, la maggior parte delle persone sul pianeta Terra, si preoccupa di pagare l’affitto o mettere insieme una cena per i figli», ha commentato. «Sfruttare il privilegio che hai guadagnato con l’avidità e lo sfruttamento del pianeta e delle risorse degli esseri umani per fare qualcosa come andare nello Spazio per 11 minuti non è un traguardo».

L’attrice Olivia Munn aveva criticato il lancio durante un programma televisivo già prima che avvenisse: «Andare nello Spazio costa così tanti soldi, e c’è un sacco di gente che non può neanche permettersi le uova». L’attrice comica Amy Schumer ha pubblicato un video in cui prende in giro l’intera operazione fingendo di essere stata invitata a sua volta ad andare nello Spazio. Sul Guardian l’opinionista Moira Donegan ha scritto che «il volo è diventato una specie di perverso funerale per un’America che una volta rendeva possibile sia il progresso scientifico sia quello femminista: è uno spettacolo che si fa gioco di queste aspirazioni appropriandosene per uno scopo indulgente e moralmente vuoto».

La conduttrice televisiva Gayle King, tra le sei donne che hanno preso parte alla spedizione, ha difeso tutta l’operazione durante il programma tv che presenta, CBS Mornings. Ha detto di aver ricevuto messaggi da «giovani donne su quello che tutto questo rappresenta per loro». Anche Sánchez, la moglie di Bezos, ha risposto alle critiche: «Venite nella sede di Blue Origin a vedere le migliaia di persone che non solo lavorano qui ma che ci hanno messo il cuore e l’anima».

Katy Perry è stata poi molto presa in giro sui social per l’enfasi dei contenuti che ha pubblicato dopo essere tornata dal volo. L’ha presentato infatti come un’esperienza quasi mistica di riconnessione con la Terra, che ha baciato dopo l’atterraggio.

La spedizione NS-31 di lunedì è stata l’undicesima con equipaggio del programma New Shepard, inaugurato nel 2021. Come per i precedenti lanci, Blue Origin ha trasmesso l’evento in diretta per promuovere le proprie attività turistiche e il ruolo di Bezos, che ha anche aperto la porta della capsula dopo l’atterraggio.