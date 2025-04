Sei donne, tra cui la cantante Katy Perry, sono andate nello spazio con un razzo di Blue Origin, l’azienda di Jeff Bezos

Lunedì sei donne, alcune di loro molto ricche o famose, hanno compiuto un breve viaggio nello Spazio a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin, l’azienda aerospaziale di Jeff Bezos attiva dal 2021 nel settore del cosiddetto “turismo spaziale”.

A bordo c’erano la cantante Katy Perry, l’ex giornalista e attuale compagna di Bezos Lauren Sánchez, la conduttrice televisiva Gayle King, l’ex ingegnera spaziale della NASA Aisha Bowe e Amanda Nguyen, ricercatrice e attivista. Il lancio è avvenuto dalla base di Blue Origin nel Texas occidentale intorno alle 15:30 (ora italiana) e l’intera esperienza è durata circa 10 minuti.

New Shepard ha superato la linea di Kármán, usata convenzionalmente per indicare il limite oltre il quale inizia lo Spazio, a 100 chilometri sopra il livello del mare. Il razzo si è poi staccato dalla capsula dell’equipaggio, e le donne hanno sperimentato qualche minuto di assenza di peso. Poi la capsula e il razzo sono rientrati a terra separatamente.

Come per i precedenti lanci, Blue Origin ha trasmesso l’evento in diretta per promuovere le proprie attività turistiche e il ruolo di Bezos, che ha anche aperto la porta della capsula dopo l’atterraggio. Blue Origin non comunica il prezzo dei biglietti per raggiungere lo Spazio, ma secondo diverse stime è solitamente superiore al milione di dollari.