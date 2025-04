L’Ungheria si ritirerà dalla Corte penale internazionale

Il governo dell’Ungheria ha detto che lascerà la Corte penale internazionale, il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. La decisione è stata annunciata nello stesso giorno in cui è iniziata la visita nel paese del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato d’arresto emesso proprio dalla Corte per accuse di crimini contro l’umanità e crimini di guerra durante l’invasione della Striscia di Gaza.

L’Ungheria riconosce la giurisdizione della Corte, e anche se il mandato d’arresto era stato molto contestato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán teoricamente le autorità ungheresi avrebbero dovuto arrestare Netanyahu al suo arrivo nel paese. Era comunque chiaro fin da subito che non sarebbe successo, sia per la vicinanza tra Orbán e Netanyahu, sia perché la Corte non ha gli strumenti per obbligare gli stati membri a rispettare le sue decisioni. Infatti era già successo in passato, per esempio quando il presidente russo Vladimir Putin visitò la Mongolia nonostante il mandato d’arresto, ma non venne arrestato.

La decisione del governo ungherese non porterà all’uscita immediata del paese dalla Corte: il processo burocratico e amministrativo dovrebbe impiegare diversi mesi. Dovrà inoltre passare dal parlamento, dove però Fidesz, il partito di estrema destra di Orbán, ha la maggioranza: è quindi improbabile che venga ostacolata.

Attualmente della Corte penale internazionale fanno parte 125 paesi, tra cui tutti i membri dell’Unione Europea, di cui l’Ungheria diventerebbe l’unico a esserne escluso. Non la riconoscono invece, tra gli altri, né gli Stati Uniti né Israele.