I temi più trattati sulle prime pagine di oggi, domenica 30 marzo, sono di nuovo il grave terremoto di venerdì in Myanmar e le discussioni tra i partiti italiani sulle spese per la difesa in Europa. Il Manifesto dedica la sua prima pagina all’enorme manifestazione dell’opposizione in Turchia, mentre sui giornali sportivi c’è soprattutto la vittoria della Juventus contro il Genoa sabato pomeriggio.