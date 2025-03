Le partite della trentesima giornata di Serie A

La Serie A maschile di calcio riprenderà sabato pomeriggio con la trentesima giornata, dopo essersi interrotta per due settimane per le partite delle nazionali; si comincerà con Como-Empoli e Venezia-Bologna. Domenica ci saranno le due partite più attese del weekend, visto che nel pomeriggio si giocherà Fiorentina-Atalanta e la sera Napoli-Milan: in mezzo, alle 18, l’Inter ospiterà l’Udinese. La Juventus invece giocherà sabato alle 18 contro il Genoa la prima partita in cui sarà allenata da Igor Tudor, arrivato per sostituire Thiago Motta, che è stato esonerato lo scorso weekend.

Sabato 29 marzo

ore 15

Como-Empoli [DAZN]

Venezia-Bologna [DAZN]

ore 18

Juventus-Genoa [DAZN]

ore 20:45

Lecce-Roma [DAZN, Sky]

Domenica 30 marzo

ore 12:30

Cagliari-Monza [DAZN]

ore 15

Fiorentina-Atalanta [DAZN]

ore 18

Inter-Udinese [DAZN, Sky]

ore 20:45

Napoli-Milan [DAZN]

Lunedì 31 marzo

ore 18:30

Verona-Parma [DAZN, Sky]

ore 20:45

Lazio-Torino [DAZN]

La classifica:

Inter 64

Napoli 61

Atalanta 58

Bologna 53

Juventus 52

Lazio 51

Roma 49

Fiorentina 48

Milan 47

Udinese 40

Torino 38

Genoa 35

Como 29

Verona 29

Cagliari 26

Lecce 25

Parma 25

Empoli 22

Venezia 20

Monza 15