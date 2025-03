La Juventus ha esonerato l’allenatore Thiago Motta e assunto Igor Tudor

La Juventus ha annunciato di aver esonerato l’allenatore della prima squadra maschile, l’italo-brasiliano Thiago Motta, in carica dall’inizio della stagione. Al suo posto è stato assunto il croato Igor Tudor.

La decisione di esonerare Motta arriva dopo una serie di risultati deludenti e al di sotto delle aspettative, tra cui la recente sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta: la peggiore in casa negli ultimi 58 anni. A otto partite dalla fine del campionato di Serie A, la Juventus è quinta in classifica, con un punto in meno del Bologna, e fuori da ogni altra competizione nazionale o europea.

Dell’esonero di Motta, che aveva un contratto triennale, si parlava sui giornali sportivi da diversi giorni. Pur non avendo perso molte partite in campionato, appena tre, la Juventus ne ha pareggiate ben 13: più di qualsiasi altra squadra. A parte questo, le critiche all’allenatore riguardavano il fatto che dopo nove mesi la squadra non avesse ancora una precisa identità di gioco, e che per tutta la stagione abbia giocato male nelle partite più importanti.

In Champions League la Juventus era stata eliminata a febbraio, perdendo nei play off contro il PSV Eindhoven. Più clamorosa e imprevedibile era stata la successiva eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale, in cui aveva perso ai tiri di rigore contro l’Empoli, terzultimo in classifica di Serie A e con molte riserve in campo in quella partita. L’ultimo obiettivo ancora raggiungibile dalla Juventus e considerato in linea con le aspettative attuali della società è il quarto posto in campionato, che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Thiago Motta ha 42 anni e la sua esperienza alla Juventus era la prima in una squadra di altissimo livello: in precedenza aveva allenato la squadra under 19 del Paris Saint-Germain, il Genoa (per poche settimane), lo Spezia e il Bologna, che l’anno scorso aveva portato a una storica qualificazione in Champions League.

Tudor di anni ne ha 46 e allena da più tempo: la sua ultima squadra è stata la Lazio, nel finale della scorsa stagione. Da calciatore inoltre Tudor ha giocato nella Juventus per sette stagioni e ne è stato il viceallenatore fra il 2020 e il 2021, quando la squadra era guidata da Andrea Pirlo.