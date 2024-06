Igor Tudor si è dimesso da allenatore della Lazio

Mercoledì Igor Tudor si è dimesso da allenatore della squadra di calcio maschile della Lazio. Le sue dimissioni sono un fatto notevole, anche perché sono arrivate dopo poco più di due mesi: aveva iniziato ad allenare la Lazio a marzo, in seguito alle dimissioni di Maurizio Sarri. Nelle undici partite sotto la sua gestione, la Lazio ha ottenuto sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte, concludendo la stagione al settimo posto in classifica. Al momento non è chiaro chi lo sostituirà.