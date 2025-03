È stato liberato Hamdan Ballal, il regista di “No Other Land” arrestato in Cisgiordania

Martedì è stato liberato Hamdan Ballal, uno dei quattro registi del documentario palestinese No Other Land, che lunedì era stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani a Susiya, in Cisgiordania, e poi arrestato dall’esercito israeliano (la Cisgiordania è il territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi, ma che da decenni Israele occupa illegalmente).

Il rilascio di Ballal è stato comunicato da alcuni co-registi del documentario, tra cui Yuval Abraham e Basel Adra, e confermato da vari giornalisti di Associated Press presenti sul posto. I giornalisti hanno detto che Ballal aveva dei lividi sul volto e macchie di sangue sui vestiti, ed è stato portato in un ospedale nella città palestinese di Hebron. Insieme a lui sono state liberate altre due persone palestinesi arrestate nella stessa occasione: erano accusati di aver lanciato delle pietre contro dei mezzi israeliani e di aver ferito dei coloni, cosa che loro hanno negato.

Abraham ha scritto su X che Ballal è rimasto ammanettato e bendato per tutta la notte mentre due soldati lo picchiavano sul pavimento in una stazione di polizia a Kiryat Arba, un insediamento israeliano illegale secondo il diritto internazionale adiacente a Hebron.

Ballal abita a Susiya nella zona di Masafer Yatta, quella raccontata dal documentario, che si trova una decina di chilometri a sud di Hebron. Un attivista statunitense del Center for Jewish Nonviolence che lunedì ha assistito all’aggressione ha raccontato che i coloni sono andati a cercare Ballal a casa sua, dove lo hanno colpito alla testa. Lunedì anche Abraham aveva scritto sui social che Ballal era stato «linciato» e che da allora non si avevano più sue notizie.