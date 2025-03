Uno dei registi del documentario palestinese “No Other Land” è stato aggredito dai coloni israeliani e arrestato in Cisgiordania

Hamdan Ballal – uno dei quattro registi di No Other Land, il film palestinese che quest’anno ha vinto l’Oscar come miglior documentario – è stato aggredito e ferito durante l’attacco di un gruppo di coloni israeliani a Susiya in Cisgiordania (il territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele occupa illegalmente). Alcuni attivisti che si trovavano sul posto e Yuval Abraham, un altro dei registi, hanno detto che i soldati israeliani hanno fermato l’ambulanza che stava soccorrendo Ballal e che lo hanno arrestato: non è chiaro perché e l’esercito israeliano non ha ancora risposto alle richieste di chiarimenti dei giornali.

Abraham ha scritto sui social che Ballal è stato «linciato» e che da allora non si hanno sue notizie. Ballal abita a Susiya nella zona di Masafer Yattain, quella raccontata dal documentario, che si trova una decina di chilometri a sud della città palestinese di Hebron. Uno degli attivisti statunitensi del Center for Jewish Nonviolence che erano lì ha raccontato che i coloni sono andati a cercare Ballal a casa sua, dove lo hanno colpito alla testa. A febbraio alcuni coloni israeliani avevano attaccato Masafer Yattain, dove vive un altro dei registi, Basel Adra. No Other Land racconta come da quarant’anni gli abitanti di questa zona della Cisgiordania subiscano violenze di ogni tipo da parte di soldati e coloni israeliani.

