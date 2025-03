Il governo israeliano ha rimosso dal suo incarico Ronen Bar, il direttore dello Shin Bet, i servizi segreti interni

Il governo israeliano ha approvato all’unanimità la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu di rimuovere Ronen Bar dal suo incarico di direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno del paese. Bar lascerà l’incarico quando sarà nominato il suo successore o al più tardi il 10 aprile.

Bar era stato convocato alla riunione di gabinetto dove si è deciso della sua rimozione, ma non si è presentato; ha inviato invece una lettera ai ministri, poi resa pubblica, in cui ha detto che le motivazioni di Netanyahu sono basate su «interessi personali» e mirano a impedire che alcune indagini vengano esaminate dallo Shin Bet, compresa quella su alcuni suoi collaboratori accusati di aver ottenuto guadagni personali in affari con il governo del Qatar.

Bar avrebbe dovuto terminare il suo mandato l’anno prossimo. Fu nominato capo dello Shin Bet nell’ottobre del 2021. Con Netanyahu aveva da tempo rapporti tesi, che si erano ulteriormente complicati dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto di non poter continuare a lavorare con Bar, soprattutto «nel mezzo di una guerra in cui è in gioco la nostra sopravvivenza e in cui serve la fiducia più totale». La decisione di Netanyahu è stata sostenuta dagli alleati di estrema destra del governo, mentre l’opposizione e parte dell’opinione pubblica hanno giudicato la decisione come un ulteriore passo verso l’autoritarismo dell’attuale governo.

– Leggi anche: Dentro allo scontro tra Benjamin Netanyahu e lo Shin Bet