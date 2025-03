Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rimuoverà il direttore dello Shin Bet, i servizi segreti interni

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato domenica che intende rimuovere Ronen Bar dal suo incarico di direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele. Sarà necessario un voto del gabinetto di governo, previsto in settimana: è la prima volta nella storia di Israele che il direttore dei servizi viene rimosso da un primo ministro. Netanyahu e Bar avevano pessimi rapporti personali da tempo, che si erano ulteriormente complicati dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, con accuse reciproche.

Netanyahu ha detto di non poter continuare a lavorare con Bar, soprattutto «nel mezzo di una guerra in cui è in gioco la nostra sopravvivenza e in cui serve la fiducia più totale». La decisione di Netanyahu è stata sostenuta dagli alleati di estrema destra del governo, mentre l’opposizione e parte dell’opinione pubblica giudicano la decisione come un ulteriore passo verso l’autoritarismo dell’attuale governo. Nelle ultime settimane lo Shin Bet aveva aperto un’inchiesta su alcuni collaboratori del primo ministro, accusati di aver ottenuto guadagni personali in affari con il governo del Qatar: secondo Yair Lapid, uno dei leader dell’opposizione, la rimozione di Bar ha «l’intento di sabotare l’inchiesta».